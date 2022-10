Erich Kuhn zum Schneeberger Ehrenbürger ernannt

Ehrung für Altbürgermeister zum 70. Geburtstag

Schneeberg 13.10.2022 - 17:37 Uhr < 1 Min.

Schneebergs früherer Bürgermeister Erich Kuhn (links) wird von seinem Amtsnachfolger Kurt Repp zum Ehrenbürger ernannt.

Bürgermeister Repp ging in seiner Laudatio auf Höhepunkte der 24-jährigen Amtszeit Kuhns ein. Er nannte den Bau des Dorfwiesenhauses, des Dorfgemeinschaftshauses in Zittenfelden und die Renovierung der alten Schule in Hambrunn. Mit diesen Projekten habe Kuhn zukunftsprägende Meilensteine für die jeweiligen Ortsteile gelegt. In Kuhns Amtszeit wurden knapp 90 neue Bauplätze erschlossen, die größtenteils bereits bebaut sind. Zudem seien wichtige Wasser-, Kanal- und Straßenbaumaßnahmen umgesetzt worden. Im Jahre 1998 entstand der Radweg zwischen Schneeberg und Amorbach und 1999 wurde der Radweg von Schneeberg nach Rippberg verwirklicht. Mit diesen beiden Baumaßnahmen habe sich Erich Kuhn den schon vor seiner Bürgermeisterzeit ersehnten Wunsch erfüllen können.

Repp hob auch das soziale Engagement seines Amtsvorgängers hervor, insbesondere für die Ortsvereine und die Asylbewerber: »Erich Kuhn hat in seiner langen Bürgermeisterzeit viel Wertvolles für den Markt Schneeberg geschaffen, auf das er mit Stolz zurückblicken kann.«

Zahlreiche Weggefährten überbrachten Grüße und Glückwünsche, darunter Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, Collenbergs Altbürgermeister Karl-Josef Ullrich und der Kirchzeller Bürgermeister Stefan Schwab, der auch im Namen der Nachbargemeinden und von Landrat Jens-Marco Scherf dem Jubilar Glückwünsche aussprach.

Im Namen der Schneeberger Ortsvereine gratulierte der Gemeindeteamleiter der Pfarrgemeinde, Claus Bauer. Er bedankte sich bei Erich Kuhn für die jahrzehntelange Unterstützung aller Vereine. Musikalisch wurde der Empfang von den Schneeberger Musikanten umrahmt. Die Musikanten überraschten Erich Kuhn mit der Polka »Der Ehrenbürger«, die anlässlich seiner Auszeichnung vom Ersten Trompeter Daniel Schneider komponiert wurde.

