Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erhöhung der Grundsteuer beim Straßenbau

Gemeinderat: Antrag der UBV in den Bau- und Hauptausschuss verwiesen

Elsenfeld 15.12.2021 - 15:29 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die UBV hatte eine Neupriorisierung der auszubauenden Straßen und verstärkte Anstrengungen zur Umsetzung der Ausbaumaßnahmen angeregt, um den auch ökologisch bedenklichen Sanierungsstau zu beenden. Mit den Straßenausbaubeiträgen wurden bisher laut Geschäftsleiter Joachim Oberle 50 bis 60 Prozent der Generalsanierungsmaßnahmen im Straßenausbau gegenfinanziert.

Als Kompensierung erhält die Gemeinde vom Freistaat Bayern eine jährliche Straßenausbaupauschale von rund 140.000 Euro. Um in Elsenfeld eine wirksame Straßengeneralsanierung betreiben zu können, wäre ein jährlicher Haushaltsansatz von rund 1 Million Euro erforderlich. Bei einem Haushaltsansatz für die Generalsanierung Straßen von 1 Millionen Euro, einem Anteil der Gemeinde von 500.000 Euro, einem Anteil der Bürger aus der jährlichen Grundsteuer (500.000 Euro), abzüglich der jährlichen Straßenausbaupauschale ergebe sich ein Fehlbetrag von 360.000 Euro.

Um diesen Fehlbetrag durch gemeindliche Einnahmen auszugleichen, käme laut Oberle realistisch gesehen nur eine Erhöhung der Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) in Betracht. Aus der Grundsteuer B mit einem derzeitigen Hebesatz von 320 Prozent erhält die Gemeinde aktuell jährliche Einnahmen von 1,05 Millionen Euro. Um den Fehlbetrag von 360.000 Euro zu kompensieren, müsste der Hebesatz um 110 Prozentpunkte auf 430 Prozent angehoben werden.

Der Landesdurchschnitt in Bayern liege bei 337,60 Prozent. Somit würde Elsenfeld rund 100 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegen. Nicht geeignet, den Fehlbetrag auszugleichen, wäre laut Oberle eine Satzung über die Erhebung von Ergänzungs- und Verbesserungsbeiträgen, weil diese nur für die leitungsgebundenen Einrichtungen Wasser und Kanal erhoben werden dürfen. Oberle betonte, dass eine Erhöhung der Grundsteuer auf 430 Prozent aber auch ehemalige Straßenausbaubeiträger treffen würde, die praktisch doppelt zahlen müssten und deshalb als ungerecht empfunden werde.

Auch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht könnte wegen unzulässiger Einnahmebeschaffung erfolgreich sein. Eine Erhöhung der Grundsteuer sei deshalb laut Oberle mit einem gewissen rechtlichen Risiko verbunden.

Die Verwaltung hatte daher geraten von einer Erhöhung der Grundsteuer abzusehen. Stattdessen empfiehlt sie, Straßengeneralsanierungen zeitlich so zu strecken, dass sie sowohl finanziell als auch vom Personal im Rathaus gestemmt werden könne. Oberle betonte, dass auch die Meinung des Freistaats Bayern sei, zur Finanzierung der Generalsanierung von Straßen andere Prioritäten zu setzen. Das Gremium verwies den Antrag in den Bauausschuss und den Hauptausschuss, die in einer gemeinsamen Sitzung über das Thema beraten sollen.

Martin Roos

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze Elsenfeld. In seiner Gemeinderatssitzung am Montag ging es außerdem um diese Themen: Neues Autohaus: Ein neues Autohaus entsteht an der Dammsfeldstraße am Standort der zum Abbruch vorgesehenen Tennishalle. Bauherr ist ein Unternehmer, der bereits im Höning eine Werkstatt betreibt. Auf dem 4300 Quadratmeter großen Grundstück, das der Unternehmer von der Gemeinde erwirbt, entsteht ein Autohaus für Fahrzeuge der Marke Ford mit einer Ausstellungshalle, Werkstatt und Lager. Das Autohaus ist teilweise unterkellert. Es gibt Nutzfahrzeugplätze, eine Portalwaschanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Baubeginn ist voraussichtlich im Januar 2023. Keine Kreditaufnahme: Das Gremium beschloss, auf eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 zu verzichten, da der Haushalt mit den vorhandenen Finanzmitteln ausgeglichen werden kann. Laut Kämmerer Patrick Hock betrug die Zuführung zum Verwaltungshaushalt 3,5 Millionen Euro. Der Fehlbetrag im Vermögenshaushalt lag bei 2,5 Millionen Euro. Pumpe defekt: Die Pumpe am Brunnen III ist defekt und muss ausgetauscht werden. Kosten: 63.169 Euro. Bürgerversammlung: Die für 31. Januar 2022 geplante Bürgerversammlung ist wegen Corona angesagt. Geplanter Termin: April oder Mai 2022. Städtebauförderung: Beschlossen wurde, an die Regierung von Unterfranken einen Zuwendungsantrag für die Erarbeitung einer Gestaltungssatzung und eines kommunalen Förderprogramms sowie die Beratung privater Bauherrn zu stellen. Mit diesen Arbeiten soll das Büro Schirmer (Würzburg) beauftragt werden. ro