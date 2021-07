Erhebliche Veränderungen im neuen Schuljahr in Eschau

Bildung: Schulleiter Gerhard Ammon geht

Eschau 21.07.2021

Das neue Schuljahr werde eine erhebliche Veränderung mit sich bringen, so Ammon. Er selbst werde ein Sabbatjahr einlegen und anschließend in den Vorruhestand gehen. Ammon war 17 Jahre lang Schulleiter in Eschau. Auch die bisherige Stelleninhaberin für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule, Christine Lang, verlässt zum Schuljahresende die Schule. Sie wechselt an eine Förderschule. Nachfolgerin wird Anja List- Blohm, die in Großheubach wohnt und in Eschau aufgewachsen ist.

Zahl nimmt zu

Ammon betonte, dass die Anzahl der Grundschüler stetig zunehme. Im kommenden Schuljahr würden 43 Kinder eingeschult. So gebe es im kommenden Schuljahr drei jahrgangsgemischte Klassen. Da die empfohlene Höchstgrenze für jahrgangsgemischte Klassen bei 25 liege, stoße man langsam an Grenzen. Deshalb habe man in Absprache mit dem Elternbeirat bei der Regierung von Unterfranken einen Antrag auf Auflösung der jahrgangsgemischten Klassen gestellt.

In der Mittelschule gebe es einen Verbund mit aktuell 550 Schülern mit den Gemeinden Elsenfeld, Kleinwallstadt, Leidersbach und Sulzbach. Hier seien die Schülerzahlen rückläufig, weil viele Schüler weiterführende Schulen bevorzugten. In der momentanen Planung könnten viele kleine Klassen an den Standorten gehalten werden. In Zukunft sie zu befürchten, dass es im Verbund die eine oder andere Lücke geben werde. Die Mittelschule Eschau sei eine Schule mit Inklusionsprofil und personell gut aufgestellt. Ammon betonte, dass die Digitalisierung reibungslos laufe und nach den Sommerferien mit der Ausstattung begonnen werde.

Vom 1. bis 10. September wird in Eschau eine Sommerschule angeboten. Eine Lehramtsstudentin wird den Unterricht halten. Die Sommerschule dient Kindern, die wegen der Corona-Pandemie Schuldefizite haben. Die Eltern dieser Kinder wurden gezielt angesprochen.

