Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ergebnis im Gemeindewald trotz schwankender Holzpreise positiv

Rat: Dorfprozelten beschließt Forstbetriebsergebnis 2022 und Jahresbetriebsplanung 2023

Dorfprozelten 19.01.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im letzten Jahr hat die Gemeinde Dorfprozelten demnach insgesamt 3403 Festmeter Holz eingeschlagen. Der Nadelholzanteil (Fichte, Kiefer) betrug hierbei 75 Prozent und der Laubholzanteil (Buche, Eiche) 25 Prozent. Die Gemeinde konnte im letzten Jahr 42 private Brennholzkunden, und elf Großkunden beliefern. Das vorläufige Betriebsergebnis 2022 aus dem Holzverkauf, nach Abzug aller Kosten, beläuft sich auf rund 17.400 Euro.

Hörst erwähnte noch, dass sich etwa 600 Festmeter geschlagenes Holz im Bestand befände, welches jedoch noch nicht abgerechnet wurde. Hierzu verwies er auf den Waldbegang am kommenden Samstag, an dem sich die Räte selbst ihr eigenes Bild über die laufenden und abgeschlossenen Arbeiten im Wald machen können. Im Schnitt konnte die Gemeinde (betrachtet über alle Holzarten) einen Verkaufspreis von circa 46 Euro pro Festmeter erzielen. Dies sei nicht zufriedenstellend, so Hörst, aber aktuell habe sich der Holzpreis - gerade im vierten Quartal 2022 - wieder etwas erholt, und der Preis pro Festmeter stehe momentan wieder etwa auf dem Niveau von 1990.

Für die Jahresplanung 2023 prognostizierte Forstrat Speicher eine gesamte Einschlagmenge von circa 4065 Festmeter, wobei der Einschlag an Kiefern mit 2330 Festmeter und 57 Prozent den größten Anteil ausmache. Nach vorsichtiger Schätzung der zu erzielenden Verkaufspreise dürfte daher die Gemeinde Dorfprozelten mit Einnahmen aus dem Holzverkauf von etwa 192.000 Euro für das Jahr 2023 rechnen. Nach Abzug aller Kosten läge dann das Betriebsergebnis für den Gemeindewald bei ungefähr 26.600 Euro, so Speicher. Das Ratsgremium beschloss einstimmig das Ergebnis des Forstjahresbetriebsnachweises 2022 und die Forstjahresbetriebsplanung für 2023.

wero

Gemeinderat Dorfprozelten in Kürze: Dorfprozelten. Der Gemeinderat Dorfprozelten hat sich am Dienstag noch mit folgenden Themen befasst: Radwegeausbau: Das Landratsamt Miltenberg bestätigte im Oktober letzten Jahres den Erhalt der Antragsunterlagen für die kreiseigene Förderung des Radwegebauprojektes. Eine Förderbescheinigung läge jedoch der Verwaltung noch nicht vor. Der Fördersatz würde maximal 35 Prozent der nicht durch andere Förderungen gedeckten zuwendungsfähigen Kosten betragen, so die Bürgermeisterin. Laut Planungsbüro liegen die Baukosten bei circa 47.000 Euro. Gemeinderat Franz Ottmar Klappenberger (FWD) erwähnte in diesem Zusammenhang, dass es noch weitere Fördermöglichkeiten für den Radwegeausbau gäbe. Die Verwaltung will dies bis zur nächsten Gemeinderatssitzung prüfen. Wasserschieber: Die Arbeiten für den dringend durchzuführenden Tausch der Wasserschieber im Ortsnetz wurde bereits zwei Mal von der Verwaltung ausgeschrieben - leider ohne Erfolg. Die angeschriebenen Firmen sagten alle aus Kapazitätsgründen ab. Die anstehenden Maßnahmen werden nunmehr ein drittes Mal ausgeschrieben. Kindertagesstätte "Kunterbunt": Der Betreiber des örtlichen Kindergartens bat um Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung in Form einer Übernahme von Verwaltungstätigkeiten für die Kindertageseinrichtung. Laut dem Vorsitzenden des St. Johannisvereins, Egon Neuhoff, würde die Verwaltungsarbeit immer mehr zunehmen, und allein durch den Verein nicht mehr zu schaffen sein. Er selbst, und die Vorstandsmitglieder des St. Johannisvereins wünschen sich deshalb ein Modell, wie es bereits die Nachbargemeinde Faulbach praktiziere, indem sinnvolle Arbeiten von der Gemeindeverwaltung übernommen wurden. Das Ratsgremium unterstützte einstimmig den Wunsch des St. Johannisvereins, dass bestimmte Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte, nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung von dieser übernommen werde. wero