Erftalgrundschule Eichenbühl für die Zukunft gerüstet

Bildung: Gebäude am Freitag eingeweiht - Rund 1,3 Millionen Euro für Bau und Technik investiert

Eichenbühl 09.10.2022 - 14:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Helle und freundliche Räume entstanden im Erdgeschoß mit einer neu eingerichteten Küche und der Erweiterung der Mensa, die von der Mittagsbetreuung mitgenutzt wird.

Nach gut vier Jahren mit Planung und Bauausführung entstanden auf 180 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf zwei Stockwerken, ein weiteres Klassenzimmer und durch ergänzende Umbaumaßnahmen Erweiterungen von Küche und Mensa, die auch von der Mittagsbetreuung genutzt wird.

An Kosten sind hierfür bisher 720.000 Euro zu verbuchen, vom Freistaat mit 573.400 Euro gefördert. Zuvor wurden schon Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von rund 87.000 Euro mit 90 Prozent Förderung getätigt. Sie beinhalteten Lehrerdienstgeräte, Interaktive Tafeln, Wlan-Ausstattung und auch 28 Tablets. In Arbeit ist derzeit noch der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für jedes Klassenzimmer und die Fach- und Gruppennebenräume. Die Kosten hierfür belaufen sich auf weitere 530.000 Euro, bei einer Förderung von 423.000 Euro. Mit einem Abschluss der Arbeiten wird in den nächsten Monaten gerechnet.

In den Grußworten richtete Günther Öttinger als Stellvertreter des Landrates ein Kompliment an die Schule. Er zeigte sich überwältigt, wie die Gemeinde für die relativ kleine Schule die anstehenden Aufgaben bewältigt habe. Dies sei ohne staatliche Zuschüsse nicht möglich gewesen, aber die Steuergelder seien hierfür vernünftig ausgegeben worden, betonte er. Dabei lobte er die enge Zusammenarbeit von Gemeinde, Schule und Elternbeirat. Dies sei in der Bauphase nicht immer leicht gewesen, betonte auch Rektorin Stephanie Breunig-Kaiser. Laufender Umbau im Bestand während der Schulzeit, notwendiger Baulärm und etliche Umplanungen im laufenden Betrieb sei eine Herausforderung gewesen, betonte sie. Die Segnung der Räume übernahm Eichenbühls Pfarrer Arthur Fröhlich gemeinsam mit Pfarrer Lutz Domröse von der Evangelischen Kirchengemeinde Miltenberg. Die Einweihung wurde musikalisch von Schülern mitgestaltet und am Nachmittag konnten Interessierte bei einem Tag der offenen Tür das Schulhaus besichtigen.

Siegmar Ackermann