Erftalbad auch vormittags öffnen?

Bürgstadter Verwaltung prüft Antrag von Heike Friedl

Bürgstadt 06.07.2022

Friedl erklärte, dass die derzeitigen Öffnungszeiten, gerade für Familien mit Kindern und Arbeitenden nicht gerade von Vorteil wären. Benachbarte Schwimmbäder im Landkreis Miltenberg würden tägliche Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr anbieten. Als Begründung für die Öffnungszeitenverlängerung nannte Friedl in ihrem Schreiben, dass gerade am Wochenende und in den Ferienzeiten Familien mit Kindern einen Besuch vormittags vorziehen würden. Die aktuelle Öffnungszeit ab 12 Uhr mittags mache dies jedoch nicht möglich, und es würden sich viele Besucher in der Mittagshitze vor dem verschlossenen Eingangstor des Bades ansammeln, um Eintritt zu bekommen. Mit einer neuen Öffnungszeit beispielsweise ab 9 Uhr vormittags würde man den Einlass entzerren. Auch die Sportschwimmer erhielten somit die Möglichkeit, morgens und abends schwimmen zu gehen, was momentan durch die kurzen Öffnungszeiten nicht möglich sei.

Im Hinblick auf die damit verbundene Arbeitszeitverlängerung der Schwimmmeister schlug sie deshalb vor, die Reinigung der Toilettenanlage und der Außenanlage des Bades zukünftig durch einen externen Reinigungs-Service erledigen zu lassen, um so die Mehrarbeit des Schwimmbadpersonals abzufangen. Konkret stellte sie den Antrag, dass das Erftalbad von Montag bis Sonntag - wie alle anderen Bäder im Landkreis - von 9 bis 20 Uhr zukünftig geöffnet sein soll.

Grün: Nicht vergleichbar

Bürgermeister Thomas Grün (UWG) sagte dazu, dass die beiden Freibadbetriebe in Bürgstadt und Miltenberg nicht mit anderen Bädern im Landkreis zu vergleichen seien, weil die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) jeweils zusätzlich noch ein Hallenbad unterhalten müsse. Auch biete die Personalsituation mit rechnerisch insgesamt viereinhalb Angestellten für den Badbetrieb und der aktuelle Krankenstand nicht sehr viel Handlungsspielraum für eine Öffnungszeitenverlängerung. Man versuche schon seit Jahren, qualifiziertes Personal für das Erftalbad zu bekommen oder selbst auszubilden - mit mehr oder weniger großem Erfolg.

Die EMB als Betreiber des Erftalbades schlug bereits selbst vor, die Öffnungszeiten während der Sommerferien von Montag bis Freitag auf 10 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen auf 10 bis 19 Uhr zu verlängern - mehr lasse jedoch die momentane Personaldecke nicht zu, so die Stellungnahme der EMB.

Marianne Krommer (SPD/ÖDP) schlug deshalb vor zu prüfen, ob nicht Mitglieder der Wasserwacht unentgeltlich die Aufsicht gerade in den Stoßzeiten des Badebetriebes übernehmen könnten. Sie schlug außerdem vor, die Reinigung der Sanitäranlage durch den Kioskbetreiber vornehmen zu lassen. Rathauschef Grün sagte diesbezüglich, dass die Reinigung der Sanitärräume durch die Bademeister so vereinbart worden sei. Außerdem befürchte er einen Verlust an Reinlichkeit.

Das Ratsgremium gab der Verwaltung den Auftrag, zusammen mit der EMB zu prüfen, ob nicht doch eine Verlängerung der Öffnungszeiten auf 9 bis 20 Uhr täglich möglich sei. Dies wurde von Bürgermeister Grün zugesagt.

Werner Rodenfels

