Erfrischungen aus dem Waldboden

Wanderer, Biker und Reiter können in der Region an Erdkühlschränke mancherorts im Wald »auftanken«

Eschau 02.08.2021 - 15:24 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An der "Waldesruh" bei Wildensee war der erste Erdühlschrank im Spessart in der Nähe der Geishöhe. Kasse

Neben einem Getränkeloch bei Altenbuch gibt es beim Eschauer Ortsteil Wildensee eine weitere Möglichkeit hierzu. Aber auch am Saulsgrund im Kimbachtal bei Michelstadt-Vielbrunn im Odenwald findet man eine Auswahl an frischen Getränken, die an mehreren Stellen in die Erde eingelassen und kühl gelagert sind.

Frisch und konserviert

Bereits in den antiken Zeiten wurden Nahrungsmittel gekühlt. Die Menschen nutzten die Kraft der Natur, um Speisen und Getränke über einen längeren Zeitraum frisch zu halten. Durch das Einlassen in die Erde wurde Getränke sogar konserviert.

Von dem Wildenseer Adolf Gebert war zu erfahren, dass der Erdkühlschrank Waldesruh oberhalb von Wildensee bereits vor der Wandersaison Ende Februar in diesem Jahr erbaut wurde. Die Waldesruh befindet sich etwa 1,5 Kilometer weiter auf dem Weg zur Geishöhe. Vor allem bei Wanderern und Bikern, aber auch von Reitern wird diese regelmäßig frequentiert, wie man im Gästebuch nachlesen kann.

Dort wurde wirklich an alles gedacht. Man kann sich sogar in eine Hängematte legen und ein spontanes »Waldbad« ganz entspannt zwischen den Bäumen einlegen. Aus Holzpaletten baute man eine Sitzgelegenheit. Das ganze ist zudem noch überdacht. Dort funktioniert es ebenso auf Spendenbasis. Regelmäßig werden die Getränke aufgefüllt.

Mit Saftbar für Kinder

Schon seit mehreren Jahren gibt es die Rast im Kimbachtal bei Vielbrunn. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, dort hinzukommen. Man muss schon einige Kilometer laufen, um sich am Saulsgrund zu stärken. Was man dort findet, ist aber nicht alltäglich. An mehreren Stellen sind Getränke eingelagert. Sogar an eine Saftbar für die Kinder wurde gedacht. Diese kann man an einer Schnur nach oben ziehen, um alkoholfreie Getränke zu erhalten.

Das Team vom Engelberger Lauftreff war sichtlich begeistert, als sie bei einem Sonntagslauf am Getränkelager am Saulsgrund ankamen. »Wir haben bei unserem Sonntagslauf mal eine neue Strecke erkundet und dieses besondere Highlight gezielt mit eingebaut. Von der Vielfalt und der Menge an Getränke, die wir fanden, waren wir überrascht. Toll was hier gebaut wurde«, freute sich Manuel Setzer. Der Ausdauersportler aus Weilbach ist einer der Organisatoren des Sonntagslaufs und kümmerte sich um den Streckenverlauf.

Papst überwacht Zahlungsmoral

Die Läufer sind dabei zwischen 15 und 30 Kilometer auf unterschiedlichem Terrain zwischen Miltenberg, Odenwald und Spessart unterwegs.

Joachim Kempf konnte es kaum glauben was sich an der Schnur befand als er das Getränkelager für die Kinder öffnete. An einer Schranktür wurde das Bild von Papst Paul VI. aufgehängt. »Er passt offenbar auf, dass auch etwas in die aufgehängte Spendenkiste kommt«, meint einer der Läufer schmunzelnd. Frisch gestärkt geht es dann für die Läufer weiter. Bis zum Parkplatz am Natur Goldcub Geierstal sind es noch einige Kilometer.

Günter Herberich