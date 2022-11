Andreas Adrian aus Großwallstadt: Als TikTok einfach den Kanal des Linken-Politikers sperrte

Zensur oder technischer Fehler?

Großwallstadt 16.11.2022 - 15:17 Uhr 4 Min.

Andreas Adrian, Linken-Politiker aus Großwallstadt (Kreis MIltenberg), auf seinem TikTok-Kanal Linken-Politiker Andreas Adrian aus Großwallstadt (Archivbild)

Besagter Kanal ist bundesweit das reichweitenstärkste TikTok-Konto im Fahrwasser der Partei »Die Linke«. Das schrieb nicht nur das Nachrichtenmagazin »Spiegel« in seiner Ausgabe vom 12. November 2022. Adrian bestätigt dies auch im Gespräch mit unserer Redaktion. Immerhin folgen über 52.000 Nutzer seinem Kanal, den der 23 Jahre alte Jungpolitiker erst vor einigen Monaten gegründet hat.

Am 27. Oktober jedoch war es mit Adrians TikTok-Kanal vorbei. Die Plattform sperrte ihn. "Ich war erst mal sehr überrascht", sagt Adrian, Kreisrat in Miltenberg, unserer Redaktion. Weshalb sollten Verantwortliche hinter der chinesischen Video- und Social-Media-Plattform ausgerechnet seinen Kanal abschalten?

Zum überwiegenden Teil verbreitet der ausgebildete Kinderpfleger und Student der Politikwissenschaften und Soziologie aktuelle Parlaments-Reden - etwa von Linken-Abgeordneten aus dem Bundestag oder dem EU-Parlament. Für seinen Kanal schneidet er diese Reden tiktok-tauglich zusammen. Heißt: Kernaussagen, kurze Laufzeit. Bisweilen äußert er sich auch selbst vor der Kamera zu aktuellen politischen Themen.

Zu einem solcher Themen veröffentlichte Adrian am 25. Oktober seinen Zusammenschnitt einer Rede der Linken-Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut. Thema: "Solidarität mit den Frauen im Iran." Erst war dieses Video, so erinnert sich Adrian, am 26. Oktober plötzlich von seinem Kanal verschwunden, dann - am 27. Oktober - der ganze Kanal gesperrt. Eine Widerspruchsmöglichkeit erhielt Adrian nach eigenen Angaben nicht.

Auf mehrmalige schriftliche Nachfrage beim TikTok-Support kam die immer gleiche automatisierte, später eine offenbar personalisierte Antwort: Adrian habe mit seinem Kanal gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Welche das seien, könne er in den Richtlinien nachlesen. Ein technischer Fehler liege jedenfalls nicht vor.

Die Community-Richtlinien der Plattform umfassen Dutzende Seiten. Gesperrt werden Kanäle zum Beispiel, wenn sie "Hasserfülltes Verhalten" oder "Gewaltbereiten Extremismus" verbreiten. Nichts von all den vielen Punkten trifft auf Adrians Kanal zu. Sollte das Iran-kritische Video der Linken-Politikerin die Grenzen der Meinungsfreiheit der chinesischen Plattform überschritten haben?

Der Iran und China unterhalten belastbare Beziehungen. Offenbar versteht man sich von Diktatur zu Diktatur ganz gut. Adrian vermutet einen Zusammenhang zwischen der von ihm verbreiteten Rede der Abgeordneten Gökay Akbulut und der Sperrung seines Accounts. Beweisen kann er das nicht.

Im Januar 2022 hatte Adrian den Kanal eröffnet und ihn recht schnell zu einem Info-Instrument linker Partei-Positionen für junge Menschen entwickelt. Durch die plötzliche Sperrung sah er seine Arbeit vernichtet. Der "Spiegel"-Redaktion hatte er anschließend davon berichtet. Adrians Überlegung: Das Hamburger Magazin hat deutschlandweit und darüber hinaus großen journalistischen Einfluss. Nur einem solchen Medium könne es möglicherweise gelingen, die Black Box TikTok zumindest zu einer echten Stellungsnahme zu bewegen.

Adrians Strategie ging auf. Gegenüber dem "Spiegel" schrieb TikTok, dass der Vorgang nichts mit politischen Inhalten zu tun gehabt habe, das Konto sei zeitweise für "nicht authentisch" gehalten worden. Nach fast einen Jahr, in dem Adrian seinen Kanal regelmäßig bespielt hat, identifizieren die über alle Inhalte wachenden TikTok-Automatismen diesen plötzlich als "nicht authentisch"?

Am 10. November gab TikTok Adrians Kanal jedenfalls wieder frei. Adrian lacht, während er erzählt: "Nur ein paar Stunden zuvor hatte mir der TkTok-Support die Freischaltung wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien erneut schriftlich abgelehnt."

Geschadet hat Adrian der Ärger mit der chinesischen Plattform nicht. Seit der "Spiegel"-Veröffentlichung legt die Zahl der Nutzer täglich zu, die seinem Kanal folgen. Vorher schon wegen des Erfolgs seiner TikTok-Aktivität ins Blickfeld von Linken-Spitzenpolitikern gelangt, dürfte das aktuelle Hickhack seinen Namen weiter in seiner Partei verbreitet haben. Vielleicht hilft es Adrians politischem Ziel: In der Zukunft auch auf weit höheren Ebenen Politik zu gestalten.

Seinen TikTok-Kanal will er dabei nicht aus seinen Händen geben, versichert Adrian. Heißt: Er wird zu keinem offiziellen Sprachrohr der Bundespartei. "Ich will weiterhin selber entscheiden, mit welchen Themen von welchen Politikern ich den Kanal bespiele", sagt Adrian. Dass er mit seiner Auswahl nicht falsch liegt, zeigt der Erfolg seines Kanals. Überdies verwehrt er damit zum Beispiel einer Partei-Genossin jegliche Chance, die Reichweite seines Kanals für sich zu nutzen: Sarah Wagenknecht. "Die will ich nicht haben", so Adrian.

Torsten Maier

Hintergrund: Die chinesische Internet-Plattform TikTok

TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Es ist ein vor allem bei jungen Menschen sehr beliebtes soziales Netzwerk.Dort teilen und schauen sie kurze Videos, meist nur wenige Sekunden lang.

Das Netzwerk ist stark geprägt von einer Memekultur, also dem Wiederholen und neu interpretieren bestimmter Witze, beispielsweise in Form eines markanten Audioschnipsels, oder aber auch von bestimmten Tänzen, die immer wieder wiederholt werden. Mittlerweile haben auch etablierte Politiker und Parteien die Plattform für sich entdeckt, um eine junge Zielgruppe zu erreichen.

Weltweit sind über eine Milliarde Menschen dort mindestens einmal im Monat aktiv, davon über 10 Millionen in Deutschland. Fast die Hälfte der TikTok-Nutzer ist unter 30 Jahre alt. Damit liegt der Altersdurchschnitt deutlich unter Netzwerken wie Facebook, die viele junge Menschen gar nicht mehr benutzen. TikTok kommt zu Gute, dass die meisten Inhalte kurz sind, also schnell zwischendurch oder auch neben konsumiert werden können.

Der Erfolg der Plattform hängt zum Teil mit einem Algorithmus zusammen, der immer wieder passende Videos vorschlägt und somit eine potenziell endlose Schleife an Unterhaltung bereitstellt. Das ist aber auch einer der großen Kritikpunkte an der Plattform. So berichtet etwa der amerikanische Technikjournalist Leo Laporte in seinen Podcasts häufig, dass er sich von TikTok fernhalte, da ihm der Sog zu stark sei.

Der Algorithmus steht auch aufgrund seiner Auswahl immer wieder in der Kritik. So soll er Videos zu bestimmten Themen, etwa wenn sie queere Menschen betreffen, in der Vergangenheit nicht verbreitet haben. Das betrifft auch politische Bereiche.

Kritik an der Politik Chinas werde auf TikTok verborgen, werfen Fachleute den Pattform-Betreibern immer wieder vor. In diesem Zusammenhang war es auch immer wieder Thema in den Parlamenten anderer Staaten. 2020 verbot Indien die Plattform aufgrund politischer Spannungen mit China. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump versuchte dies auch in den USA durchzusetzen, scheiterte mit dem Vorhaben.

Auch von Datenschutzaktivisten wird die Plattform kritisch gesehen. So kamen in der Vergangenheit immer wieder Schwachstellen in der Technik zu Tage, die sich leicht ausnutzen ließen.

Maximilian John