Erbach und Michelstadt wollen Innenstädte vom Autoverkehr entlasten

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 11.11.2021

Verkehrsberuhigung sieht anders aus: In Michelstadt soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreiten, wie die Lebensqualität in der Altstadt verbessert werden kann.

Initiativ: Mehr Verkehrsberuhigung, mehr Barrierefreiheit, weniger motorisierter Verkehr und neue Angebote für Bürger wie Besucher der Altstadt - die Wunschliste, wie Michelstadt den Aufenthalt in der Innenstadt verbessern und steigern könnte, ist noch viel länger. Für eine Vielzahl an Vorschlägen steht eine Viertelmillion Euro aus dem Landesprogramm »Zukunft Innenstadt« zur Verfügung, von der noch in diesem Jahr die ersten Maßnahmen finanziert werden können. Als vorrangig bezeichnet hat es die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die mechanisch schließende Schranke zur Einfahrt in die verkehrsberuhigte Braunstraße durch eine elektronische Pollerlösung zu ersetzen. Den anderen Fraktionen ging dieser Vorschlag nicht weit genug. Weitere Ideen seien gefragt. Eingesammelt und entscheidungsreif vorbereitet werden sollen diese von einer sogenannten Parlamentarischen Arbeitsgruppe, die kurzfristig einberufen wird. Unter Einbindung von Externen stehen dem Gremium rund vier Monate zur Verfügung, um Vorschläge auszuarbeiten. Damit sei zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt eine solche Vorgehensweise gewählt worden, begrüßte Stadtverordnetenvorsteher Andreas Klar (SPD) den einstimmig gefassten Beschluss.

Als einen Beitrag zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verstanden wissen will auch die Kreisstadt Erbach ihre Ankündigung, Dauerparker aus der Innenstadt zu verbannen. Fahrzeuge, die die zulässige Parkzeit überschreiten, werden in Zukunft nach 24 Stunden kostenpflichtig abgeschleppt. »Damit trägt die Stadtverwaltung den zahlreichen Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern Rechnung, die sich über die Ordnungswidrigkeiten ärgern. Die Stadtpolizei wird parkende Fahrzeuge im Stadtgebiet kontrollieren und mit einem Hinweiszettel versehen, wenn diese die vorgeschriebene Höchstparkdauer um zwölf Stunden überschreiten«, schreibt die Pressestelle. Wer diesen Hinweis zum Entfernen seines Fahrzeugs ignoriert und nicht innerhalb der nächsten zwölf Stunden umparkt, muss damit rechnen, dass sein Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt wird. Wie es in der Meldung heißt, soll dieses Vorgehen zunächst für eine Testphase von drei Monaten gelten.

Zielstrebig: Die Chancen auf zwei weitere Standorte für Windkraftanlagen im Odenwaldkreis stehen gut. Wie der Bund-Kreisverband meldet, hat das Regierungspräsidium Darmstadt die Antragsverfahren für zwei Windräder im Grenzgebiet von Höchst und Bad König verhandelt. Auf der Höhe des Beinefelds östlich von Mümling-Grumbach (Gemeinde Höchst) sind im Wald zwei Windräder geplant, die sich innerhalb der sogenannten Windvorrangfläche des vor einem Jahr beschlossenen Teilplans Südhessen befinden. Bei der Vorstellung der Pläne durch die antragstellende Firma Pen-AG aus Cuxhaven waren Behördenvertreter und Umweltverbände vertreten, schreibt der Bund. Aus dessen Sicht stellt sich die Frage, »wie stark die in der Nähe der Standorte gefundenen Milane und Bussarde durch die Anlagen gefährdet sein werden«. Die Antwort darauf soll eine Begutachtung liefern.

Im Januar steht auch eine Anhörung hinsichtlich des Standorts Katzenwinkel an; jener Höhe zwischen Airlenbach, Etzean (Stadt Oberzent) und Güttersbach (Gemeinde Mossautal), auf der die Juwi AG (Wörrstadt/Rheinland-Pfalz) fünf Anlagen errichten will. Die Stadtverordneten von Oberzent haben zuletzt im Januar 2020 ihre ablehnende Haltung bekräftigt. Eine Ausnahme bildet die Grünen-Fraktion, für die Elisabeth Bühler-Kowarsch zuletzt mit dem Hinweis auf die Weltklimakonferenz in Glasgow argumentierte: Es sei das Gebot der Stunde, einen Beitrag für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen zu leisten und endlich von der angekündigten Klage abzurücken. Aus Sicht der Stadt seien in den nächsten 20 Jahren sogar eine Million Euro an Einnahmen zu erwarten. Drei der fünf Anlagen sind auf Oberzenter Boden geplant. Sie erinnerte daran, dass der Teilplan zur Windenergie in der Regionalversammlung mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen worden sei.

Kritisch: Auch im Odenwaldkreis haben die Infektionszahlen zugelegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 197,4 (Stand Dienstag); vor einer Woche lag der Wert bei 175,7. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 191 neue Corona-Infektionen. Mit 69 gab es die meisten in Erbach (41) und Michelstadt (28), gefolgt von der Unterzent mit 48 (Höchst 22, Breuberg und Lützelbach 13). Insgesamt positiv getestet wurden seit Beginn der Pandemie 5570 Personen; davon gelten 5036 als genesen. Der Infektionssaldo liegt bei 353. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum in Erbach werden aktuell zwölf Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich sieben weitere Personen.

Manfred Giebenhain