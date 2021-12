»Er denkt, er wäre ein großer Hund«

Mein Hund und ich: Martina Fornoff und ihr an Selbstüberschätzung leidender Mops Anton sind ein eingeschworenes Team

Klingenberg a.Main 29.12.2021 - 19:02 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Martina Fornoff, mit ihrem Mops Anton, der an Selbstüberschätzung leidet. Er denkt, er wäre ein großer Hund. Foto: Martin Roos QR Hund

Im vierten Teil berichten wir von Martina Fornoff und ihrem Mops Anton.

»Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, o Mensch, sei Sünde? Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.« Den Spruch von Franz von Assisi hat schon ihr Vater Robert Stier aus Seckmauern früher immer zitiert. »Der Spruch gilt auch heute noch«, sagt Martina Fornoff. Martina Fornoff ist Abteilungsadministratorin bei Wika in Trennfurt. Weil im nächsten Jahr das Haus ihres Lebenspartners Bernd Kuhn in Trennfurt umgebaut wird, wohnt die 53-jährige derzeit noch in Haingrund. Mit im Haus lebt auch Anton, der neun Jahre alte Mops.

Martina erzählt, dass sie Anton nach ihrem Opa benannt hat. Außerdem mag sie alte Namen und hat ihre Kinder daher Daniel, Anna und Theresa getauft. »Weil Anton wie mein viertes Kind ist, hat auch er einen alten Namen bekommen.«

Martina hatte schon zuhause in Seckmauern, wo sie aufwuchs, immer Hunde. Meistens Mischlinge und Spitze. Von 1995 bis 2000 züchtete sie Berner Sennenhunde. »Das war eine schöne Zeit, die aber auch manchmal sehr anstrengend war«, erinnert sich Martina. Wenn sie zwölf Welpen mit der Flasche füttern mussten, weil ihre Mutter zu wenig Milch hatte, war das eine Rund-um-die-Uhr-Aufgabe.

Als vor neun Jahren eine Bekannte junge Möpse hatte, holte sich Martina den Welpen Anton nach Hause. Martina und die Kinder waren begeistert von ihrem neuen Familienmitglied. Martina Fornoff hat eine sehr enge Bindung zu ihrem Anton. Während der Zeit, als sie noch Single war, durfte Anton sogar bei ihr im Bett schlafen. »Er schnarcht und noch dazu ziemlich laut«, schmunzelt sie. Seit Martina einen Freund hat, schläft Anton auf einer eigenen kleinen Couch im Schlafzimmer.

Sogar auf eine Dienstreise nach Polen durfte Anton für ein Vierteljahr mitkommen. »Ich habe meinem Chef gesagt, ich kann die Dienstreise nur antreten, wenn ich den Hund mitnehmen darf. Das Ergebnis war, dass die Firma ein Appartement suchte, in dem Hunde erlaubt sind.« Langweilig wurde es Martina und Mops Anton in Polen nicht. In Kolberg, dem pommerschen Ostseebad, nahmen die beiden sogar an einem Mops-Treffen mit 92 Möpsen teil.

Sehr kinderlieb

Martina Fornoff erzählt, dass Anton sehr an Selbstüberschätzung leidet. Er denkt, dass er ein großer Hund wäre, und geht auf jeden großen Hund los. Er stellt sich dabei auf die Hinterbeine, damit er dem anderen Hund gleichwertig ist. Ansonsten ist Anton aber sehr kinderlieb. Besonders die beiden Enkel Paul und Lotte mag Anton und spielt gerne mit ihnen.

Anton liebt es, gekrault zu werden. Er will nicht alleine zu Hause bleiben und überall mit dabei sein. Eben wie ein Kind. Wenn er doch einmal alleine zu Hause bleiben muss und Martina kommt heim, dann heult er wie ein kleines Kind. Anton verträgt sich gut mit Kater Fussi. Kleine Hunde ignoriert er, aber große Hunde mag er nicht, besonders, wenn sie auch noch schwarz sind. Anton ist auch schon zweimal von großen Hunden gebissen worden, obwohl er selber angeleint war. Was Anton auch nicht mag, ist Regenwetter. »Beim Gassigehen bleibt er stehen und schaut mich mit großen Augen an. So als will er sagen, wir gehen wieder nach Hause«, sagt Martina.

Zwei Massagen im Urlaub

Wenn Martina und ihr Lebensgefährte in den Urlaub fahren, ist auch Anton immer dabei. Er war auch im Wellnessurlaub in Bad Gastein in Österreich in einem Ski-Hotel dabei, das im Sommer als Hundehotel betrieben wurde. »Da hat Anton von einer Tierphysiotherapeutin sogar zwei Massagen bekommen«, lacht Martina. Weil Anton aber die dünne Luft in den Bergen nicht vertragen hat, hat ihm Martina versprochen, mit ihm künftig den Urlaub an der Nordsee zu verbringen. Heuer allerdings musste Anton während des Urlaubs bei einer Bekannten zu Hause bleiben. »Wir haben in diesem Jahr Urlaub in der Türkei gemacht und dort war es zu heiß für Anton«, sagt sein Frauchen.

Anton ist ein vollwertiges Familienmitglied und Martinas Lebensgefährte Bernd Kuhn hat ihn akzeptiert. »Die Rangfolge, wer neben mir auf der Couch sitzen darf, musste aber zuerst festgelegt werden«, lacht Martina. Inzwischen hat Anton im Wohnzimmer auf dem Boden ein großes Kissen und im Schlafzimmer schläft er auf einer Schlafcouch. Martina Fornoff: »Wenn Anton einmal nicht mehr lebt, werde ich mir sofort wieder einen Hund holen. Und wahrscheinlich wieder einen Mops.«

bNächste Folge am Freitag, 31. Dezember: Laura Eckert und ihr Spanischer Wasserhund Giotto. Wer auch eine schöne Geschichte mit seinem Hund zu erzählen hat, kann sich unter redaktion.obernburg@main-echo.de oder Tel. 06022 621086 bei der Redaktion Obernburg melden. Alle Folgen im Dossier »Mein Hund und ich«, abrufbar den QR-Code.

MARTIN ROOS

Hintergrund » Er schnarcht und noch dazu ziemlich laut. « Martina Fornoff,über ihren Mops Anton

Hintergrund: Mops Möpse soll es schon vor über 2000 Jahren im Kaiserreich China gegeben haben. Mit der Zeit gelangte der Hund auch in die Zivilbevölkerung und wurde zum Modehund. Möpse sind anhängliche Hunde und wollen nicht alleine bleiben. Sie haben einen liebevollen Charakter und sind gegenüber Menschen freundlich eingestellt. Sie sind pflegeleicht und lieben besonders Schmuse- und Streicheleinheiten. Nicht von ungefähr sinnierte schon Loriot: »Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.«Der Mops gehört zu den Hunderassen, die zu Übergewicht neigen. Neben seinen Glupschaugen und seinem kleinen faltigen Kopf ist vor allem seine kurze Schnauze charakteristisch. In vielen Fällen leidet er deshalb unter starker Kurzatmigkeit. Der Mops kann ein Gewicht zwischen sechs und acht Kilogramm und ein Alter von bis zu 15 Jahren erreichen. ()