Epiphaniaskirche in Eschau wird saniert

An der evangelischen Epiphaniaskirche in Eschau nagt der Zahn der Zeit. Derzeit sind deswegen die Renovierungsarbeiten in vollem Gange. Die geschätzten Kosten betragen 520.000 Euro (siehe Hintergrund). Bis zum vierten Advent soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Am Sonntag, 18. Dezember, soll das um 10.30 Uhr bei einem Festgottesdienst mit dem Dekan gefeiert werden. »Die Sanierung ist dringend notwendig«, sagt Pfarrerin Romina Englert. »Die Elektrik und der Brandschutz entsprachen sicherheitstechnisch nicht mehr dem erforderlichen Standard und der Putz bröckelte, weil die Wände feucht waren.« Die Probleme seien seit zehn Jahren bekannt.

Kalt und zugig

In der Kirche war es zugig und kalt. In den bleiverglasten Kirchenfenstern waren die Scheiben kaputt und undicht. Sie wurden mittlerweile bereits ausgetauscht. 2016 wurde der Beschluss gefasst, die Kirche zu sanieren. Gutachten wurden eingeholt und das Architekturbüro Stendel aus Eschau mit der Sanierung beauftragt. In die Planungen waren auch das Landesamt für Denkmalpflege sowie kirchliche Behörden eingebunden. Gefordert wurde, eine Kirche für die Zukunft aufzustellen. Daran waren auch Zuschüsse gekoppelt. Unterstützung erhielten die Eschauer von der Landeskirche, die alles aufarbeitete und dokumentierte.

»Wichtig war es, Tradition zu bewahren und gleichzeitig an die Zukunft denken«, sagt die Pfarrerin. Eine Veränderung ist der Fußboden aus Rotsandstein, der bisher in Bahnen verlegt war. Nun wird der Boden diagonal verlegt.

Dreieck der Symbole

Die alte Kanzel wird aufgearbeitet und wieder genutzt. Sie kommt künftig aber nicht mehr an ihren bisherigen Platz, sondern links, wo sie ursprünglich war. Vorteile sind, dass sie nicht mehr so hoch ist und dass der Pfarrer näher bei der Gemeinde sein kann. Der Pelikan, das Zeichen der Auferstehung, wird wieder über der Kanzel befestigt. Altar und Taufstein werden erneuert. Durch die Kanzel, den Altar und den Taufstein entsteht nun ein Dreieck der Symbole, welche die christliche Gemeinschaft prägen.

Vor der Kanzel ist nun viel Platz. Dort wird eine Taufkapelle mit Platz für 25 Menschen eingerichtet. Der Altar ist variabel und kann so gestaltet werden, dass man ihn für große und kleine Gottesdienste nutzen kann. »Es ist wie eine kleine Kapelle in der großen Kirche« erklärt Englert. »Es können Andachten für Konfirmanden, Minigottesdienste für Krabbelkinder, Taufen oder Krippenspiele gefeiert werden«.

Unter dem Steinboden im vorderen Bereich bis zur Apsis, dem Altarraum, wird eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Bänke im Kirchenraum bekommen eine Bankheizung. Die Wände und die Emporen werden neu gestrichen.

Mit einem Gerücht, das sich in Eschau hartnäckig hält, will Englert aufräumen: »Es stimmt nicht, dass die Emporen herauskommen. Sie bleiben in der Kirche.« Überarbeitet werden auch die Eingangstüre und die Seitentüren.

Bänke in Kreuzform

Die Bänke sind nach der Renovierung nicht mehr durchgehend, sondern werden in vier Blöcken in Kreuzform aufgestellt. Auf einer Infotafel werden die Namen von Täuflingen, Jubelhochzeiten, Konfirmanden und Verstorbenen bekannt gegeben. In der Kirche gibt es künftig auch einen Platz, um Rollatoren oder Kinderwagen abzustellen. Zudem wird die vor Kurzem renovierte Orgel generalgereinigt. Es gibt ein Fenster zum Kirchgarten, an dem die Menschen beten und Kerzen anzünden können. Dabei fällt der Blick auf die alte Kirchenmauer und die Gedenktafeln mit den Gefallenen der beiden Weltkriege.

Baubeginn war im September 2021. Zuvor hatten viele Gläubige in einem Gottesdienst emotional Abschied genommen. »Viele hatten schöne Erinnerungen an ihre Kirche«, sagt Englert. Am nächsten Tag trugen Freiwillige Bänke heraus, schraubten Lampen ab und entfernten Nägel.

Gottesdienste und Taufen wurden im Kirchgarten und im Kana-Haus gefeiert. Die Konfirmation fand in der katholischen Kirche in Sommerau statt. »Wir waren dort immer willkommen«, sagt Englert.

Begehrter Grafenstuhl

Die alten Kirchenbänke wurden am Kerbsonntag versteigert. Ursprünglich sollten sie aufgearbeitet werden. Weil sie aber feucht waren, wäre das nicht wirtschaftlich gewesen. 15 Bänke wurden versteigert und 1330 Euro dafür erzielt. Sehr begehrt war der Grafenstuhl. Künftig werden die Bänke als Küchenbank in einem Haus oder in einer Arztpraxis im Wartezimmer stehen.