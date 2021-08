Entwarnung auf Ausbildungsmarkt im Kreis Miltenberg

Kaufmännische Berufe verstärkt nachgefragt

Blick auf den Eingang einer Arbeitsagentur.

Während kaufmännische und IT-Berufe verstärkt nachgefragt werden, ist es in den gewerblich-technischen Berufen deutlich schwieriger für die Unternehmen geworden, alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Hier wirkt sich aus, dass diese Tätigkeiten nach der Ausbildung in der Regel mit Schichtarbeit verbunden sind. Dies sind Wege, die nicht jede Nachwuchskraft gehen möchte. Aber auch die klassische Berufsausbildung selber hat bei vielen Jugendlichen und deren Eltern an Bedeutung und Ansehen verloren.

Mit über 20 unterschiedlichen Ausbildungsgängen ist das ICO ein Betrieb, der eine Vielfalt an Lehrberufen anbietet. Dort konnte in diesem Jahr kein Bewerber für die freie Lehrstelle als Anlagenmechaniker gefunden werden. Der Beruf ist in etwa vergleichbar mit der Ausbildung eines Industriemechanikers, erweitert um die Ausbildungsinhalte Schweißen und Rohrleitungstechnik. Den Nachteil erklärt Ingo Bazalik, Leiter Aus- und Weiterbildung im ICO: »Während der Industriemechaniker nach Obernburg in die Berufsschule kann, muss der Anlagenmechaniker nach Nürnberg zur Schule.«

Laut Bazalik gibt es weitere Ausbildungsberufe im ICO, bei denen der Ort der Berufsschule das Problem bei der Berufswahl sein könnte: Werksfeuerwehrleute müssen nach Freising in Oberbayern, Produktionsmechaniker Textil nach Münchberg in Oberfranken und für andere spezielle Textilberufe ist die Schule in Würzburg. In einigen Ausbildungsberufen wäre es einfacher, eine näherliegende Schule in Hessen zu besuchen. Das sei auch möglich. »Ich muss dann in der bayerischen Schule nachfragen, ob sie bereit sind, den Auszubildenden nach Hessen abzugeben und die Hessen müssen gefragt werden, ob sie ihn aufnehmen wollen. Diese Entscheidung gilt dann für ein Jahr«, sagt Bazalik.

Zwei Abschlüsse in der Tasche

Beim OWA wird nicht jeder Lehrberuf jährlich angeboten, »da wir bedarfsorientiert ausbilden, um die Auszubildenden nach ihrem erfolgreichen Abschluss auch zu übernehmen«. Das erklärt Andrea Neuland. Sie ist zuständig für die Personalentwicklung. In den nächsten Jahren wird das Unternehmen seinen Schwerpunkt insbesondere auf interdisziplinäre Ausbildungen beziehungsweise Studiengänge legen. Beim ICO verstärkt sich die Nachfrage nach Verbundstudiengängen. Dabei hat man nach viereinhalb Jahren zwei Abschlüsse in der Tasche: einen Studienabschluss und einen Facharbeiterbrief.

Fast alle Unternehmen rekrutieren ihre Auszubildenden auf die gleiche Weise. »Wir setzen auf Praktika, Zusammenarbeit mit regionalen Schulen, Berufsinformationsmessen, Werbung über soziale Netzwerke sowie Weiterentwicklung der Informationsmedien«, so Yvonne Busch, Ausbildungsleiterin bei Wika. Normalerweise kann man auch Praktika bei den Unternehmen leisten, das war aber wegen Corona im vergangenen Jahr nicht überall möglich.

OWA setzt auf Umschüler sowie Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung bei ihrem jetzigen Ausbildungsbetrieb nicht zu Ende führen können. Yvonne Busch ist sich sicher, dass die Anzahl der Bewerbungen noch weiter sinken wird. Digitalisierung und Megatrends würden aber gänzlich neue Ausbildungsberufe schaffen und auch Einfluss auf die Lehrinhalte der bestehenden Ausbildungsberufe haben.

Hans-Jürgen Freichel