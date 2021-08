Entspannen am Place d'Urugne

Ab ins Grüne: Sulzbach bietet Ruhe in grüner Oase am Bach, Wanderwege und Plätze für Sport und Spiel

Sulzbach 03.08.2021 - 18:32 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für sportlich Ambitionierte steht ein Skatepark am Waldrand zur Verfügung. ins-gruene.jpg

Wer mehr Natur erleben möchte, kann am Schützenhaus auf den Erlebnispfad Hutmannswald starten. Der Rundweg führt auf rund 3,5 Kilometern durch den Gemeindewald. Er lädt zu einer interessanten, abwechslungsreichen Waldwanderung ein und will für die vielen kleinen Wunder des Waldes die Augen öffnen. An neun Stationen kann man aktiv werden und so die Zusammenhänge in der Natur selbst erleben. Dazwischen gibt es zahlreiche Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt.

Im gesamten Gemeindegebiet und den Ortsteilen sind auch viel Spielplätze zu finden, auf welchen Kinder Klettern, Toben und Rutschen können. Wer es sportlicher liebt, kann im Skatepark oder auf dem Dirtpark aktiv werden. Am Festplatz am Waldrand liegt die Skateranlage mit Hip Bank, Flat Rail oder Wheelie Table mit Lege und L-Wand. Oberhalb der Schule in Richtung Kapelle und Schäferhundeplatz liegt der Spielplatz? für Biker, der Dirtpark.

Der Festplatz in Sulzbach ist Ausgangspunkt und Ziel für die knapp 30 Kilometer lange Mountainbike-Strecke, die durchgehend ausgeschildert ist. Sie führt über Erdwege und Singletrails. Hier gibt es knackige Anstiege mit bis zu 25 Prozent Steigung und Schotterwege. Knapp 90 Prozent der Strecke führen durch Wald.

Zu Fuß kann man den Kulturweg erkunden. Drei landschaftlich ganz unterschiedliche Ziele können vom Startpunkt Buchenmühle aus erwandert werden: Das am Main gelegene Sulzbach kann auf einer neun Kilometer langen Route erreicht werden.

Auf die Altenburg führt die sieben Kilometer lange Wandertour Richtung Soden und in Richtung Dornau führt die ebenfalls sieben Kilometer lange Schleife zur Weltachse, wo man einen herrlichen Rundblick auf den Odenwald, die Mainebene und bei gutem Wetter bis zum Taunus genießen kann.

Für Feierlichkeiten und Treffen steht der Grillplatz oberhalb von Sulzbach zur Verfügung, welcher neben der fest installierten Grillmöglichkeit über einen kleinen Spielplatz, Schutzhütten und Sanitäranlagen verfügt. Der Grillplatz kann über die Gemeinde angemietet werden.

eWeitere Bilder unter https://www.main-echo.de. Nächste Folge: Weilbach

RALF HETTLER