Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Entscheidung über Grundschule Miltenberg jetzt in Bürgerhand

Bürgerbegehren gegen Neubau im Miltenberg-Nord erfolgreich

Miltenberg 03.03.2023 - 14:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Von links nach rechts: Jule Leeger, Stephanie Chmiel und Anne Salmen-Legler übergeben dem zweiten Bürgermeister Klaus Wolf die Unterschriften zum Bürgerbegehren.

Den dicken Ordner mit den gesammelten Unterschriften haben die drei Initiatorinnen des Bürgerbegehrens am Donnerstagnachmittag dem stellvertretenden Bürgermeister Klaus Wolf übergeben, der für den erkrankten Bernd Kahlert einsprang. Die Übergabe war im Sitzungssaal des Rathauses geplant, wurde aber wegen der zahlreichen Eltern, Kinder und Lehrerinnen, die die Initiatorinnen Anna Salmen-Legler, Stephanie Chmiel und Juliane Leeger begleiteten, auf der Rathaustreppe überreicht.

Forderung: Kein Neubau

»Die Miltenberger Grundschule bleibt an ihrem jetzigen Standort. Es erfolgt kein Neubau an anderer Stelle.« So lauten die beiden Forderungen die Unterschriftenaktion zum Bürgerbegehren. Genau vier Wochen lang, seit dem 24. Januar, hatten die Initiatorinnen Geschäfte aufgesucht und waren auf die Straße gegangen, um Unterschriften zu sammeln. Sie machten im Internet darauf aufmerksam und rührten die Trommel für ihr Anliegen.

Mindestens 720 Unterschriften, das sind zehn Prozent der berechtigten Wählerstimmen, hätten sie benötigt um einen Bürgerentscheid durchzusetzen, 2050 haben sie zusammengebracht. Als die Zahl vor den Zuschauern genannt wurde, gab es kräftigen Applaus.

»Ich kann Euch versichern, für uns im Stadtrat ist es eine Sache mit höchster Priorität«, sagte Klaus Wolf gegenüber den Initiatorinnen des Bürgerbegehrens »Erhaltung Standort Grundschule«. Anna Salmen-Legler erinnerte mahnend an das Wahlversprechen von Bürgermeister Bernd Kahlert, das heute noch nachzulesen sei: Vor drei Jahren habe der um Wählerstimmen in Miltenberg geworben und als zweitwichtigsten Punkt im Bereich Städtebau und Infrastruktur die schnellstmögliche Grundschulsanierung aufgeführt. »Sanierung und nicht Neubau«, betonte Salmen-Legler. Sie warf Kahlert vor, trotz der schwierigen Haushaltslage viel Geld für Gutachten und Machbarkeitsstudien auszugeben; bislang schon 37.000 Euro.

Sie forderte, alle Pläne für einen Grundschul-Neubau am Schönbornring umgehend zu stoppen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Grundschule an ihrem jetzigen Standort gegeben. Trotzdem hatte sich der Stadtrat entschlossen, als Alternative den Neubau am Schönbornring zu überprüfen.

Angrenzend an das bestehende Schulzentrum dort hat sie Stadt inzwischen ein großes Grundstück gekauft. Dessen Eignung wird jedoch auch von einigen Stadträten bezweifelt. Sie erstellten einen langen Fragenkatalog zu Kosten, Bauzeiten, Verkehrsanbindung und Freiflächen, an dessen Beantwortung die Verwaltung seit Monaten arbeitet.

Gutachten steht noch aus

Einige der gewünschten Fakten lieferte die Stadtverwaltung bei einer Bürgerversammlung im Juli vergangenen Jahres, andere werden immer noch zusammengesucht. Die Auswertung des Gutachtens zu den Auswirkungen einer weiteren Schule im verkehrstechnisch problematischen Stadtteil Nord werde erst im April vorliegen, kündigte die Stadtverwaltung zu Jahresbeginn an. Erst dann könne der Stadtrat die Standortfrage beraten und entscheiden.

Die erfolgreiche Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren (siehe Hintergrund) nimmt dem Stadtrat diese Entscheidung jetzt aus der Hand. Zwar müssen Unterschriften und Zulässigkeit der Forderungen noch rechtlich geprüft werden, doch ignorieren kann der Stadtrat den Bürgerwillen dann nicht mehr. Wenn das Bürgerbegehren für zulässig ist, muss binnen drei Monaten ein Bürgerentscheid folgen. Zu verhindern wäre der nur, wenn der Stadtrat von sich aus die Alternativpläne aufgibt, und die Forderungen der Bürgerinitiative beschließt.

Bürgerinitiative zuversichtlich

Anna Salmen-Legler äußerte sich bei der Übergabe zuversichtlich, auch bei einem Bürgerentscheid mit ihrem Anliegen erfolgreich zu sein. Sie zähle auch da auf die Unterstützung der Miltenbergerinnen und Miltenberger.

Anja KEILBACH & Georg KÜMMEL

Hintergrund: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid Nach Artikel 18 der bayerischen Gemeindeordnung können die Gemeindebürger können über »Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde« einen Bürgerentscheid beantragen. Diesen Antrag bezeichnet man als Bürgerbegehren. Das Bürgerbegehren muss eine mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragestellung enthalten und bei Gemeinden unter 10.000 Einwohnern von mindestens zehn Prozent der Bürger unterschrieben werden. Über die Zulässigkeit muss dann der Gemeindrat binnen vier Wochen entscheiden. Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf vor dem anstehenden Bürgerentscheids keine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane mehr getroffen werden. Der Bürgerentscheid muss dann innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung folgen. Die Kosten trägt die Gemeinde. ()