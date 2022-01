Enten erobern Radwege im Kreis Miltenberg

Hochwasserlage harmlos

Hochwassersituation im Kreis Miltenberg.

Die Pegel im Kreis lägen noch unter der Meldestufe 1, sagt Kreisbrandrat Meinrad Lebold. Die Feuerwehren seien zwar jederzeit auf Hochwasserlagen eingestellt und die Kommunen beobachteten ihre bekannten Stellen. Einen starken Anstieg der Pegel erwartet Lebold aufgrund der aktuellen Wettervorhersagennicht.

Rad- und Gehwege am Main standen am Donnerstag nicht nur in Stadtprozelten unter Wasser, sondern beispielsweise auch in Großheubach und Röllfeld. Am Schiffsanleger in Miltenberg reichte der Wasserstand am Donnerstag knapp über die Kaimauern, sorgte dort aber für keine wesentlichen Einschränkungen. rah

