Englisch für Best Agers mit der VHS Miltenberg

Wie Menschen über 50 ganz entspannt eine Fremdsprache lernen

Miltenberg 16.02.2022

Lernt Englisch: Ulrike Paulus. Auch mit 70 oder 80 Jahren kann man noch mal in eine fremde Sprache eintauchen.

Wer an einem Volkshochschul-Kurs teilnimmt, kann versichert sein, dass das mit Schule nichts zu tun hat. Es gibt keine "Paukatmosphäre". Keinen Leistungsdruck. Annette Bauer bestätigt, dass es in den Englischkursen für die Best Agers - Menschen in der zweiten Lebenshälfte - "völlig entspannt" zugeht: "Auch Abfragen zum Beispiel gibt es nicht." Allerdings dürfen die Teilnehmer kleine Referate vortragen: "Ich habe in meinem Referat letztes Jahr Stockholm vorgestellt." Auf Englisch präsentierte die pensionierte Gymnasiallehrerin für Französisch und Latein interessante Daten und Fakten. Zum Beispiel, wie viele Einwohner Stockholm hat. Und welche Museen es gibt.

Manche Teilnehmer haben schon zahlreiche Male an einem VHS-Kurs teilgenommen. Für andere ist es das erste Mal. Annette Bauer hält bei der Stange, dass sie erlebt, wie sie immer weiter dazulernt: "Ich hab mich deshalb auch schon für den nächsten Kurs angemeldet." Inzwischen kann sie sich mit den Eltern ihrer Schwiegertochter richtig gut verständigen. Natürlich, sagt sie, sei das nicht so, als würde man sich in der Muttersprache unterhalten: "Es fehlen immer wieder Vokabeln." Doch die Miltenbergerin hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Zugute kommt ihr, gibt sie zu, dass sie im Französischen und Lateinischen versiert ist. Das hilft vor allem bei der Grammatik.

Viele Alltagswörter

Inzwischen sind unzählig viele Wörter, die wir in unserer Alltagssprache verwenden, auf Englisch. Der "Computer" verlangt ein "Update". Eilige, die Hunger haben, schnappen sich eine Pizza "to go" oder einen "Cheeseburger". Aus dem Radio dudeln die "Songs" oder "Hits" aus den "Charts". Heimwerker lieben "Do it Yourself". Völlig normal ist es inzwischen, von "Mails" und "Chats" zu sprechen. Und selbst Senioren wissen heute oft, was unter einem "Blog" zu verstehen ist. Diese Entwicklung spaltet. Manche Menschen haben eine Aversion gegen die Flut an Anglizismen. "Mich allerdings stört das gar nicht", sagt Annette Bauer, die Sprachen über alles liebt.

Neues zu lernen, macht Spaß, und außerdem ist es schön, lernend mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man bisher nicht kannte. "Wir sind wirklich ein sehr netter Kreis", sagt Annette Bauer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen einander rasch kennen, da der Unterricht eben nicht auf Grammatikpauken abzielt. "Es geht vor allem darum, über sich auf Englisch zu erzählen", schildert Kursleiterin Joanne Erbacher. Für sie selbst ist eine Englischstunde in der VHS dann gelungen, wenn die "Studenten" wie die aus Nordirland stammende Miltenbergerin ihre Kursteilnehmer nennt, mehr reden als sie. Und das gelingt auch oft.

Vokabeln auffrischen

Selbst sehr betagte Teilnehmer freuen sich, dass sie wieder einen Tick besser geworden sind als beim letzten Mal. Laut Joanne Erbacher wagen sogar Senioren in den Achtzigern das Abenteuer, tiefer in die englische Sprache einzutauchen. "Viele hatten ewig lange nicht mehr auf Englisch gesprochen", so die Kursleiterin. Groß sei am Anfang die Angst, keinerlei Vokabeln mehr parat zu haben. "Doch nach ein paar Wochen können die meisten über interessante Themen auf Englisch sprechen", so die studierte Medizinwissenschaftlerin, die 2002 nach Miltenberg zog.

Neues zu lernen macht nicht bloß Spaß, sondern es hilft auch, freie Zeit auszufüllen. "Ich wollte in meinem Ruhestand etwas Sinnvolles machen, deshalb meldete ich mich im Herbst 2019 für einen ersten Englischkurs an", erzählt Ulrike Paulus aus Kleinheubach. Die 64-Jährige hatte bis vor zwei Jahren ein eigenes Geschäft. Da war immer viel zu tun. Nach dem Verkauf des Ladens war ihr klar: Nun muss etwas Neues kommen. Inzwischen kann sich Ulrike Paulus ihr Leben ohne Englischlernen kaum noch vorstellen. Sie nimmt nicht nur am VHS-Kurs teil: "Ich lerne nahezu jeden Tag eine Stunde Englisch über das Internet."

"Unbedingt ausprobieren!"

Mitbürger, die mit dem Gedanken schwanger gehen, ob sie sich auf Englischstunden in der zweiten Lebenshälfte einlassen sollen, rät Ulrike Paulus: "Unbedingt ausprobieren!" Natürlich seien am Anfang Ängste zu überwinden: "Auch ich hatte mich vor zweieinhalb Jahren gefragt, ob ich mitkommen würde." Doch es gebe garantiert keinen Leistungsdruck: "Und niemand im Kurs muss irgendetwas beweisen." Selbstverständlich seien manche Hürden zu nehmen: "Ich selbst fand es zum Beispiel schwierig, englische Sätze zu bilden, denn die Satzbildung ist anders als im Deutschen." Doch es mache gleichzeitig sehr stolz, sich durchzukämpfen.

Dieser Ausspruch ist charakteristisch für Ulrike Paulus. Denn als Geschäftsfrau musste sie sich nahezu jeden Tag durch irgendeine fremde Materie kämpfen: "Learning by doing ist mir in Fleisch und Blut übergegangen." Weil die junge Rentnerin Herausforderungen liebt, hat sie auch eine erste Idee, was sie mit ihrem inzwischen geballten Englischwissen anfangen könnte. Sowie es die Corona-Krise erlaubt, möchte sie nach Kanada fliegen und sich dort ein Wohnmobil leihen. Damit würde sie gerne zusammen mit ihrem Mann nach Los Angeles fahren: "Und ausprobieren, wie gut ich mit meinem Englisch durchkomme."

