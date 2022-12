Engelszauber zieht durch die Straßen Miltenbergs

Tradition: Engelschar und Nikolaus locken viele Besucher an

Miltenberg 04.12.2022 - 13:59 Uhr < 1 Min.

Engelzauber vom Engelplatz zum Schnatterloch

»Schön wieder sagen zu können 'Alle Jahre wieder'«, so begrüßte der Miltenberger Bürgermeister Bernd Kahlert die zahlreich erschienenen Miltenberger sowie die aus nah und fern angereisten Gäste und die Hauptakteure an diesem Abend «die Kinder, oder soll ich sagen, die Engel" auf dem Engelplatz. Miltenberg mit seinem Engelplatz sei der Beweis dafür, dass es Engel nicht nur im Himmel gebe, so der Bürgermeister weiter. Lobend erwähnte er die Organisatoren dieses Umzugs: Damit werde die Tradition, die von Christine und Bernhard Reichard erfunden worden sei, fortgesetzt. Den teilnehmenden Engeln gebühre sein herzlichster Dank, so schloss Kahlert die Begrüßung, und damit konnte sich der Zug in Richtung Schnatterloch fortbewegen.

Begleitet wurden die Engel von Gitarrenklängen und einem Nikolaus, der auf einer Pferdekutsche beeindruckender Teil dieser Prozession war. Wie sich später herausstellte, verbarg sich unter der Robe der bekannte Miltenberger Simon Hasenhindl.

Dem Zug folgte das Publikum: Der Besucherandrang war so groß, dass in der Hauptstraße war kein Durchkommen mehr, als die Masse zum Schnatterloch zog. Dort angekommen fand die Bescherung für die Kinder zur großen Freude der gesamten Engelschar statt.

