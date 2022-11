Ei­chen­bühl ist die Wind­rad-Hoch­burg am Baye­ri­schen Un­ter­main. Nir­gends dre­hen sich so vie­le Wind­rä­der wie in der 2500-Ein­woh­ner-Ge­mein­de: Zwölf Stück sind es an der Zahl. Nun legt die Ge­mein­de in Sa­chen er­neu­er­ba­re En­er­gi­en nach: Auf der Ei­chen­büh­ler Höhe in der Nähe des Eben­hei­der Hofs soll auf ei­ner Acker­fläche ein So­lar­park ent­ste­hen.