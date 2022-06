Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Energiekrise im Kreis Miltenberg: "Unser Urlaub ist gestrichen"

Steigende Kosten

Obernburg 24.06.2022 - 10:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mario S.*, Arbeiter aus Kleinwallstadt: »Wir wohnen zur Miete in einem Haus und müssen unsere Gaslieferungen immer selbst organisieren. Beim Einzug vor wenigen Jahren konnten wir den Tank für 860 Euro vollmachen. Als der Krieg begann, bestellten wir sicherheitshalber noch am selben Tag neues Gas. Als die Rechnung kam, war ich sprachlos: Wir mussten 1670 Euro zahlen. Ich habe einen Nebenjob angenommen, nur um mir den Sprit leisten zu können, um auf die Arbeit zu kommen. Und ich arbeite Vollzeit. Unser Urlaub ist jetzt gestrichen.«

Elisabeth F.*, Rentnerin aus Obernburg: »Ich kaufe jedes Jahr 3000 Liter Heizöl. Dieses Jahr habe ich nur 2000 Liter gekauft, weil der Preis so stark gestiegen ist: von 58 Cent pro Liter auf 102 Cent. Das wären bei mir 1000 Euro mehr als im Jahr zuvor gewesen, davon allein 400 Euro Mehrwertsteuer. Ich hatte gehofft, dass die Preise wieder sinken. Jetzt schaue ich jeden Tag in der Zeitung, wo die Preise liegen: Es wird immer teurer. Dabei habe ich keine uralte Heizung, sondern eine moderne. Ich dusche schon weniger, damit ich nicht so viel Heizöl brauche. Zur Energiepauschale für Erwerbstätige kann ich nur sagen: Diese Ungerechtigkeit regt mich auf. Wenn ich meine Kinder nicht hätte, hätte ich mit meinen 700 Euro Rente keine Chance.«

Daniela B.*, Angestellte aus Mömlingen: »Ich habe zu Beginn des Jahres einen Gas-Tarif mit 117 Euro Abschlag im Monat unterschrieben, da war die jetzige Situation nicht absehbar. Anfang Juni kam die Terminbestätigung für die Lieferung ab Mitte Juni - auf einmal mit neuen, unbezahlbaren Preisen: Ich sollte 628 Euro Abschlag zahlen! Mir ist klar, dass die Preise steigen, aber das ist Wucher. Dagegen habe ich jetzt Verbraucherbeschwerde eingelegt und will notfalls mit dem Anwalt vorgehen. Offenbar hat sich auch schon die Bundesnetzagentur wegen Verstößen des Betreibers eingeschaltet: Zwei Wochen sind eine zu kurze Reaktionszeit.«

*Sämtliche Namen geändert.

Wie wirken sich die steigenden Kosten bei Ihnen aus? Schreiben Sie uns eine WhatsApp an 0151 23710657 oder eine Mail an redaktion.obernburg@main-echo.de!

Kevin Zahn