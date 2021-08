Energie aus der Elsava: Wie eine Elsenfelder Mühle Strom gewinnt

Serie "Unsere Gewässer"

Elsenfeld, Deckelmannsmühle: An der Elsava gewinnt Reinhard Deckelmann Strom mit einer Wassermühle und hat dafür schon Preise gewonnen. Foto: Stefan Gregor 14.06.2021

Wenn draußen Wasser auf die Schaufeln des Mühlrads prasselt, wummert es im Inneren der Deckelmannsmühle in Elsenfeld. Da drehen sich Zahnräder, da klackert Holz auf Holz, da flitzt ein Riemen über ein Getriebe. Das Rauschen des Bachs ist kaum noch zu hören, aber seine Kraft ist im Raum zu spüren. Sie lässt den Boden vibrieren.

Reinhard Deckelmann wandelt hier die Energie der Elsava in Strom um. Der 62-jährige Elsenfelder und seine Frau Beate hatten im Jahr 2001 die alte Mühle, die seit 1887 in der Hand der ehemaligen Müllerfamilie ist, in ein kleines Kraftwerk umgebaut. Sie sind dafür schon zweimal ausgezeichnet worden: Der Bund Naturschutz verlieh der Deckelmannsmühle im Jahr 2018 den Klimaschutzpreis im Kreis Miltenberg - auch für die Leistung, ein historisches Bauwerk zu erhalten. Ende 2020 gewannen die Deckelmanns den mit 10 000 Euro dotierten Bürgerenergiepreis von Bayernwerk und der Regierung von Unterfranken.

Politik ist zweischneidig

Trotz dieser Auszeichnungen hält Reinhard Deckelmann die Politik im Umgang mit erneuerbaren Energien für zweischneidig. Einerseits werde er gelobt. Andererseits kann er mit der Mühle kaum Geld verdienen, weil die Vergütung so niedrig liege.

Die Mühle zu erhalten, ist für ihn eine Aufgabe, die sich laut eigener Aussage kaum lohnt. Die Bezahlung habe zuletzt bei 8,7 Cent pro Kilowattstunde gelegen. Er schätzt, dass er im Jahr 9000 Kilowattstunden erzeuge. Wer das in den Taschenrechner eingibt, kommt nicht einmal auf eine vierstellige Summe. Da seien Steuern noch nicht abgezogen. Stehen Investitionen zum Erhalt der Mühle an, könne er die kaum aus den Einnahmen finanzieren, sagt er.

Bei der Vergütung für Photovoltaik biete die Politik auch verschiedene Modelle. Er fragt sich: Warum nicht bei der Wasserenergie? »Wir wissen nicht, wo es mit der Energiepolitik hingeht.«

Zu Beginn habe er etwa 60 000 Deutsche Mark in die Hand genommen, um das Mühlrad wieder zum Laufen zu bringen und Strom erzeugen zu können. Neben der Instandhaltung kommt Arbeitszeit hinzu. Er muss zum Beispiel hin und wieder handgefertigte Teile aus Eichenholz ersetzen. »Im Herbst kommen die Blätter«, sagt er. Und zwar Unmengen. Die muss er aus einem Gitter in einem kleinen Staubecken herausziehen und in den Wertstoffhof bringen. Oder es gibt ein Gewitter mitten in der Nacht im Spessart: Dann muss er in seiner Mühle schauen, wie er auf die Wassermengen reagiert.

Bach ist nicht kräftig genug

Um Strom zu erzeugen, muss er das Mühlrad einschalten und darauf achten, dass immer genug Wasser fließt. Die Deckelmannsmühle ist ein kleines Kraftwerk. Die Menge an Strom, die er erzeugt, reicht nur für wenige Haushalte. »Der Vorteil ist: Ich kann Strom selbst verbrauchen.«

Die Elsava fließe hier nicht kräftig genug, dass das Wasserrad ständig laufen könnte, erklärt der Elsenfelder. Die Anlage muss 300 Watt erzeugen, damit sie am Stromnetz bleibt. Damit das Wasser das Mühlrad schnell genug antreibt, staut der 62-Jährige den Bach vor der Mühle in einem Becken, das etwa drei Meter breit ist. Fällt die Anlage unter die 300 Watt, schaltet sie sich automatisch ab. Dann rattert es: Ein dickes Holzbrett fällt zwischen Mühle und Staubecken, schneidet das Wasser vom Mühlrad ab. Das Klackern der Holzräder im Innenraum läuft aus, das Rattern der Riemen stoppt, das Rauschen des Bachs versiegt. Der Boden vibriert nicht mehr.

Wenn sich der Betrieb der Mühle finanziell eigentlich nicht lohnt, warum betreibt er sie dann weiter? Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Deckelmann ein wichtiges Thema, sagt er und lebt das auch. Er hält sich zum Beispiel ein Bienenvolk und Hühner, lässt im Garten Schafe grasen.

Ein Stück Geschichte bewahren

»Die Mühle zu erhalten, ist auch ein wichtiger Grund.« Es gehe ihm um das Recht, hier an der Elsava Strom zu erzeugen. Das erhält nicht jeder und ist es einmal abgegeben, kann er es auch nur noch auf Zeit erneut beantragen. Stelle er den Mühlenbetrieb ein, müsse er auch die kleine Staustufe zurückbauen, die Umleitung der Elsava entlang seines Grundstücks aufschütten - viel Aufwand also.

Außerdem gehe es ihm auch um ein Stück Geschichte. Seine Mühle ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der es noch viele landwirtschaftliche Betriebe im Kreis Miltenberg gab und viele Mühlen die Menschen mit Mehl versorgten. Sie ist vierstöckig, fast ein Turm, im Erdgeschoss aus Backsteinen gebaut, darüber ursprünglich im Fachwerkstil gehalten, aber inzwischen auf drei Seiten holzverkleidet - so war die Restaurierung besser zu finanzieren, erzählt Deckelmann.

In ihrem Inneren stehen noch die Geräte, mit denen sich Generationen von Deckelmanns ihr Brot verdienten. Sie sind ein wenig eingestaubt, zeigen aber heute noch ein ausgeklügeltes System: Auf mehreren Etagen greifen alle Abläufe eines Mahlbetriebs nahtlos ineinander, bis unten Mehl oder Kleie oder Schrot herauskommen.

Im Jahr 1914 Erlaubnis erhalten

Die Deckelmannsmühle war aber auch ein Ort, an dem schon früh Strom gewonnen worden ist. Weil das Mühlgeschäft wohl immer weniger Ertrag brachte, wollte Anton Deckelmann ab 1910 auch Strom erzeugen, durfte zunächst aber nicht. Als es zum Ersten Weltkrieg im Jahr 1914 eine Ölknappheit für Lampen gab, erhielt er doch das Recht. Einige Jahre nach dem Krieg, der 1918 endete, ist Elsenfeld dann erst über Fernleitungen mit Strom versorgt worden.

In der Zwischenzeit wussten die Deckelmanns die Abhängigkeit der Elsenfelder vom Strom aus der Mühle zu nutzen, erzählt Reinhard Deckelmann eine Erinnerung der Familie an frühere Zeiten: »Wenn es in der Schule gekracht hat und ein Kind aus der Familie verhauen wurde, hat es abends eben keinen Strom im Ort gegeben.«

Kevin Zahn

Hintergrund: Bekannte Mühlen an der Elsava Die Elsava hat ihre Quelle im Spessart in der Nähe des Mespelbrunner Ortsteils Hessenthal. Sie schlängelt sich von dort durch Heimbuchenthal und Eschau über den Elsenfelder Ortsteil Rück-Schippach in Richtung Main. Kurz vor Elsenfeld teilt sich der Bach für ein Stück; ein Zweig fließt links, ein anderer rechts des Elsavaparks - entlang einer Straße, die nicht zufällig Mühlweg heißt. Entlang des etwa 25 Kilometer langen Bachs klapperten laut unserer Spessart-Magazin-Autorin Monika Schmittner früher rund 30 Mühlräder. In Heimbuchenthal habe demnach die ehemals größte Mühle gestanden: die Kunstmühle Kullmann. Diese gebe es heute aber nicht mehr. Im Eschauer Ortsteil Sommerau stand die Hesselsmühle an der Elsava; sie soll schon im Jahr 1525 bezeugt sein und in den damaligen Bauernaufstand verstrickt gewesen sein. Zudem gab es die Klostermühle Himmelthal. Getreide mahlt heute noch die Wolzmühle bei Mönchberg, die dort am Aubach liegt, einem Elsavazufluss. (kev)