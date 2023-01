Endspurt in Obernburger Sonnenstraße

Infrastruktur: Vollausbau soll im Frühjahr fertig sein

Obernburg 09.01.2023 - 18:53 Uhr < 1 Min.

In Obernburgs Sonnenstraße beginnt der finale Ausbau. Foto: Stadt Obernburg

Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung wurden bereits in weitestgehend neuer Trassierung verlegt, teilt die Stadt mit. Erneuert wurde soweit erforderlich der auch Anschluss bis in das Gebäude. Die Altleitung wurde anschließend verdämmt und verbleibt im Boden. Auch der Kanal wurde bereits auf der kompletten Länge erneuert. Die Sinkkästen und Straßeneinläufe werden noch dieses Jahr gesetzt und an den neuen Hauptkanal angeschlossen. Zusätzlich wurden bereits die Kabelarbeiten im Auftrag des EZV (Beleuchtung, Glasfaser) ausgeführt.

Der endgültige Straßenbau wird nach der Winterpause von der Firma Engelhaupt erledigt. Die Fahrbahn wird asphaltiert, die Gehwege werden gepflastert. Die Fertigstellung ist witterungsabhängig im Frühjahr 2023 geplant.

Für die Sanierung, insbesondere des städtischen Wassernetzes wie aber auch der Kanalisation und Straßenoberfläche wurde in der Vergangenheit durch das Ingenieurbüro ISB aus Laudenbach ein Sanierungskonzept entwickelt. Ziel des Konzepts ist es, wesentliche Straßenzüge jahresweise zu sanieren.

Im weiteren Verlauf ist vorgesehen, Teile der unteren Nibelungenstraße auszubauen. Hiermit wird sich der Stadtrat in Kürze nochmals befassen, bevor die Anwohner detailliert informiert werden, kündigt die Stadt an.

?bam