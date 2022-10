Endspurt für den Hundeführerschein

Tiere: Michael Schork und Gina geben noch einmal richtig Gas - Trainingsstunde auf unbekanntem Terrain

Klingenberg a.Main 14.10.2022 - 08:51 Uhr 3 Min.

Ohne Leine sprintet Gina zielstrebig auf Kommando zu Herrchen Michael Schork auf dem Parkplatz eines Klingenberger Einkaufmarktes. Hundetrainerin Kerstin Klopp freut sich über die Erfolge des Duos. Foto: Jennifer Lässig Maulschlinge anlegen: kein Problem für Leonberger-Hündin Gina und Herrchen Michael Schork. Foto: Jennifer Lässig

Wir haben bereits den Start des Hundeführerscheintrainings Ende Juni und insbesondere Michael Schork aus Mechenhard mit seiner Leonberger-Hündin Gina begleitet. Nun durften wir schauen, wie sich Michael Schork, Gina und die anderen geschlagen haben, welche Fortschritte sie gemacht haben, woran sie noch arbeiten müssen.

Ein Mittwochabend im Oktober: Auf dem Parkplatz eines Klingenberger Einkaufsmarktes versammeln sich die Teilnehmer für den Hundeführerschein. Es herrscht reger Betrieb. Für alle ist es eine neue Situation und die gilt es zu meistern. Einige Vierbeiner sind noch aufgeregt, andere schon im Training angekommen. Auch Gina braucht einige Minuten, um runterzukommen. "Das war zum einen der ungewohnten Umgebung geschuldet, zum anderen wollte sie lieber mit den anderen Hunden spielen. Sie ist halt noch jung", erklärt Michael Schork. Hinzu kommt, dass die Junghündin derzeit aufgrund "ihres Hormonhaushaltes nicht so richtig bei der Sache ist". Erst läufig, nun scheinschwanger.

Kerstin Klopp erklärt, was ansteht, dann geht es auch schon los. Von links nach rechts, eine Wendung, querfeldein, alle scheinen durcheinanderzulaufen und doch ist es genau das Gegenteil. Die Vierbeiner laufen locker neben ihren Besitzern, sind auf sie konzentriert, lassen sich nicht von den Artgenossen ablenken.

Dann wird es konkreter. Zwei fremde Hunde sind extra dazugekommen. Jetzt heißt es, die direkte Begegnung mit ihnen üben. Michael Schork und Gina laufen los, die Leine schleift auf dem Boden, nur mit Körpersprache und Kommandos führt Schork Gina an Labradorrüde Jack mit seinem Frauchen vorbei. "Die Begegnung ohne Leine nur mit Kommandos war eine tolle Erfahrung. Das hätte ich ohne die Motivation von Kerstin nicht probiert", freut sich Michael später. Genau diese Begegnungen mit Einzelhunden müssen sie noch üben, auch wenn der Leonberger bei Hundebegegnungen bereits große Fortschritte gemacht hat und mittlerweile entspannter ist. Bei Begegnungssituationen mit Menschen oder fremden Hunden kann immer Unvorhergesehenes auf die Teams zukommen, da kann es schnell zu einer stressigen Situation in der Prüfung oder im Alltag kommen. Denn nicht jeder Hundehalter geht immer rücksichtsvoll mit anderen Hundebesitzern um. Daher wolle die Gruppe diese Situation üben, um sie souverän zu meistern, ergänzt Kerstin Klopp.

Wenige Minuten später schickt Michael Schork die eineinhalb Jahre alte Gina ohne Leine in den "Platz", entfernt sich einige Meter in Richtung der anderen Hundeführerscheinanwärter und ruft sie dann herbei. Das funktioniert prima. Direkt danach heißt es, geduldig warten und zusehen, bis auch die anderen die Übung gemeistert haben.

Nun steht der Marktbesuch an. Jedes Team geht einzeln mit der Trainerin kurz hinein, während die anderen das Anlegen von Maulkorb und das Abbruchsignal üben. Locker und entspannt erkunden Michael Schork und Gina das Geschäft. Kein Problem für die Hündin, ist sie dies doch bereits durch Einkäufe im Baumarkt oder Tierfachgeschäft gewohnt. Auch die Maulschlinge stellt kein Problem dar - und der heiß geliebte Ochsenziemer wird ohne Murren überlassen. Selbst als Michael Schork ihre Ohren und Zähne kontrolliert und Kerstin mit diesem "piepsenden Teil" zum Chip-Auslesen kommt, ist die sanfte Riesin entspannt.

Auch wenn an diesem Mittwoch alles einwandfrei klappt, war die Stunde für beide anstrengend. Denn Michael Schork schaut stets, dass aus Ginas Sicht keine bedrohliche Situation entsteht, damit sie "ruhig bleibt und möglichst viel positiv mitnimmt".

Und jetzt heißt es noch einmal: üben, üben, üben, sodass das Erlernte vom Hund generalisiert wird. "Das ist der längste Prozess in der Erziehung", erklärt Kerstin Klopp. Die Trainerin ist besonders stolz darauf, dass Michael Schork alles umsetzt, was man ihm beibringt, er konsequent im Einzel- und Gruppentraining bleibt, bei jedem Sozial-Walk dabei ist. Das spüre sie deutlich im Trainingserfolg des Duos, und so mache das Training mit einem Team für sie unheimlich Spaß. "Ein großer Punkt ist, dass Michael mir vertraut und das ist im Umgang mit Mensch-Hunde-Teams extrem wichtig", betont die Hundeverhaltenstherapeutin. "Was nicht geübt wird, wird irgendwann vergessen. Das geht Hunden nicht anders uns Menschen", sagt Schork. Und doch ist bei allem Trainingsehrgeiz immer auch Ginas Spaß am Üben für den 60-Jährigen wichtig.

"Gute Erfolgschancen", den Hundeführerschein zu bestehen, sieht Kerstin Klopp bei allen Teilnehmern. Auch Angsthünding Tikka ist mit ihrem Frauchen auf einem sehr guten Weg. "Die zwei haben bewiesen, dass auch ein wirklich schwieriger und traumatisierter Hund mit extrem viel Training und Verstehen der Hundeemotionen zum Hundeführerschein und durch schwierige Situationen geführt werden kann. Davor habe ich Respekt", so die Trainerin.

