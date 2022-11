Weihnachtsmarkt in Miltenberg startet am 2. Dezember

An drei Wochenenden

Miltenberg 24.11.2022 - 14:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt. Wie der alte aus 2019 wird er nicht mehr, aber anders schön, so die Organisatorinnen.

Der Weihnachtsmarkt werde anders sein als in der Vergangenheit, aber sicher genauso schön, versprechen die Neu-Organisatoren Ulrike Ackermann, Eva Arnold-Link und Andrea Rudolph, Leiterinnen der Touristinfo, des Kulturamts und der Bücherei. Dass sie bereits ein eingespieltes Orga-Team sind, haben sie beim Mainfest und beim Miltenberger Kultur-Sommer bewiesen. Die M-City konnte den Markt personell und finanziell nicht mehr alleine stemmen und suchte Hilfe.

Zunächst hatten es die drei Damen von der Stadt auch nicht einfach. Noch im August sah es mit der Organisation eher düster aus. Viele Standbetreiber hatten bereits ihre Buchungen für andere Weihnachtsmärkte in der Tasche. So besuchten die drei Frauen selbst Märkte und Messen, um Schausteller anzusprechen. Mit Charme und Ausdauer haben sie es geschafft, doch über 60 Aussteller - Handwerker, Künstler und Budenbesitzer - nach Miltenberg zu locken. Da das erste Adventswochenende oft ein schwaches war, wird erst am zweiten Advent gestartet, auch, um dem Weihnachtsmarkt in Amorbach nicht in die Quere zu kommen.

Re-Start mit Neuerungen

Was ist neu? Am Engelplatz wird es kein Markttreiben und keine Buden geben. Der Markt hat seinen Schwerpunkt in der Innenstadt, im Alten Rathaus, im Museum und am Marktplatz. Die Burg wird vorerst mit einem Essens-Stand einbezogen, außerdem finden Programmpunkte im Burginnenhof statt.

Im Alten Rathaus ist die rechte Seite mit gewohnten Ständen dauerhaft bis zum Marktende gleich. Dort stehen die Firma Kron mit ihren Weihnachtsartikeln, Gabriele Hess mit Weihnachtsdeko, der heiße Maronimann und der Duftholzmann. Die linke Seite hingegen wird jedes Wochenende mit neuen Handwerkern, Hobbybastlern und Ausstellern durchwechseln. Vor dem Alten Rathaus wird wieder der Selfie-Engel stehen. Die Fußgängerzone ist bereits mit den roten Bänken der M-City und kleinen Weihnachtsbäumchen geschmückt.

Am Marktplatz stehen wie gewohnt mehrere Essens- und Getränkebuden, das Kinderkarussell ist gegenüber von Café Mocha neben der Piazza aufgestellt. Richtung Museum werden ebenfalls Buden von Kunsthandwerkern und Künstlern stehen, die jedes Wochenende durchwechseln werden. Der Gastrobetrieb Weinbau Paul aus Großheubach wird seine Stände im Innenhof des Museums aufstellen. Der Museumsbetrieb ist währenddessen an jedem Tag bis 16 Uhr geöffnet.

Leider gibt es aber in diesem Jahr keine Weihnachtsausstellung zu sehen. Auch sind heuer keine Gewölbekeller offen. Dafür gibt es wieder jede Menge Programmpunkte für Kinder in der Weihnachtswerkstatt (Museum), wie zum Beispiel Spielenachmittage, Vorlesen oder Bastelworkshops. Auch haben die Organisatorinnen ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf die Beine stellen können. Der Nikolaus wird mit einem großen Sack voller Geschenke mehrmals den Weihnachtsmarkt besuchen.

Umzug der kleinen Engel

Am Samstag, 3. Dezember findet um 18 Uhr der Engelszauber statt, ein Umzug zahlreicher Kinder als Engel verkleidet. Die kleinen Engel ziehen wie gewohnt vom Engelplatz bis zum Marktplatz. In einem Punkt waren sich alle Beteiligten einig: Die Weihnachtsbeleuchtungen werden trotz der aktuellen Aufrufe zum Energiesparen nicht reduziert. Ein Weihnachtsmarkt ohne Beleuchtung sei kein Weihnachtsmarkt, so die Organisatoren. Der Meinung war auch der Miltenberger Stadtrat, der dem Konzept einstimmig zugestimmt hat. Weihnachtsbeleuchtungen gibt es in der Fußgängerzone, Richtung Burg, auf der Burg selbst und entlang der Mainuferpromenade.

Das vollständige Programm findet man unter https://www.miltenberg.info

Anja Keilbach