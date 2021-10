Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Endlich wieder unter Menschen auf dem Großheubacher Herbstmarkt

Gute Stimmung

Großheubach 11.10.2021 - 14:11 Uhr

Der Herbstmarkt der Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft Großheubach am Sonntag war ein toller Erfolg: Nach anderthalb Jahren "Marktpause" war es endlich wieder möglich, durch die Straßen und Gassen zu schlendern und ein reichhaltiges Angebot an Waren und Kulinarischem zu genießen

Mittelpunkt des Geschehens war der Marktplatz mit dem Alten Rathaus, drumherum waren die Straßen und Gassen belebt. Es war der erste Markt seit Anfang 2020, wo noch der Frühlingsmarkt stattfinden konnte. Üblicherweise veranstaltet die Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft vier Märkte im Jahr. Der Veranstalter hatte lange Zeit viele Ausfälle verkraften müssen.

Jetzt freuten sich Kinder über das Karussell auf dem Marktplatz. Geschichtsinteressierte besuchten die Führung zur Turmuhr im Alten Rathaus mit seinem Turmuhrenmuseum. Schnäppchenjäger bummelten über den Hof- und Garagenflohmarkt, der von »Heimat mit Zukunft« organisiert worden war. Auch die Unternehmen im Gewerbegebiet waren dank des kostenlosen Shuttlebus-Services wieder gut mit in die Veranstaltung integriert.

Von allen Seiten war zu spüren, wie dankbar jeder - egal ob Händler, Veranstalter oder Besucher - war, dass es wieder mehr Möglichkeiten gibt. Der Herbstmarkt lockte weit angereiste Gäste an, zum Beispiel das Ehepaar Beate und Viktor Zipproth aus dem Kreis Gotha in Thüringen. Sie sagten: »Es ist wunderschön hier, der Markt, das Alte Rathaus, das kulinarische Angebot.« Sie seien aktuell mit dem Wohnmobil in der Gegend.

Es sei ihr erster Besuch in Großheubach, erzählt das Thüringer Paar. Die Menschen im Kreis Miltenberg seien sehr nett und freundlich. »Es ist ein liebenswerter Menschenschlag hier!«, sagte Beate Zipproth. Beide waren begeistert vom Marktangebot, schätzen auch den Frankenwein sehr, wie sie sagten.

Von Seiten der Händler gab es lobende Worte: »Der Markt lief super, wir hatten viel Kundschaft und die Veranstaltung war gut besucht«, freute sich Barbara Speth, die zusammen mit ihrem Mann Stefan Speth den »Frankenhof Stefan Speth« - mit Sitz auf dem Großheubacher Klotzenhof - betreibt. Sie verkauften an ihrem Stand Wurstwaren aus eigener Herstellung, aber auch Honig. »Die Leute haben sich einfach gefreut, wieder auf einem Markt sein zu dürfen.«

Silvia Broßler, erste Vorsitzende der Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft Großheubach, zog am Montag ein positives Fazit: »Es war schön, nach eineinhalb Jahren endlich wieder einen Markt zu haben. Er war sehr gut besucht, wir hatten nicht mit so viel Zuspruch gerechnet und damit, dass dann so viel los war. Auch das Wetter hat super mitgespielt. Es war echt schön, anders kann man es gar nicht beschreiben.« mabBilderserie vom Herbstmarkt: https://www.main-echo.de

Marco Burgemeister