Endlich wieder Gesang beim Klingenberger Pfingstgottesdienst

Singkreis probt mithilfe von Audiodateien

Das Quartett beim Gottesdienst am Pfingstsonntag auf der Empore der Klingenberger Stadtpfarrkirche, v.l.n.r. Andreas Marquart, Peter Schäfer an der Orgel, Erwin Sickinger, Ingrid Berberich und Therese Stendel. Erwin Sickinger hatte auch die Kantorengesänge übernommen.

Zwar durften nur rund 40 Besucher den Gottesdienst in der Klingenberger Pfarrkirche besuchen, in dem ein Quartett des Singkreises Klingenberg unter der Leitung von Peter Schäfer, der diesen Chor seit vier Jahrzehnten leitet, Charles Gounods "Messe brève" und Kirchenlieder in Chörsätzen von der Empore aus zelebrierte. Wer aber einen Platz gefunden hatte, stieg nach einer guten Stunde mit strahlenden Augen und spürbar beseelt die Steinstufen in den Altstadt hinunter.

Jeweils sechs Strophen von "Komm, Heil'ger Geist" und von "Komm, Schöpfer Geist" hatten den Pfingstgottesdienst stilvoll umrahmt, im dem Pfarrer Reinhold Ball mit seinen sehr persönlichen, authentischen Worten in der Predigt Pfingsten das "Erneuerungsfest der Kirche aus dem Geist Gottes" nannte und eindrücklich klar machte, dass Glaube nie nur von Worten, sondern immer auch von Taten und tiefen, oft im besten Sinn "sprachlosen" Eindrücken lebt.

Seit gut drei Monaten hat Peter Schäfer mit den Sängern seines Singkreises einen beispielhaften Weg aus der coronageprägten "Gesangswüste" gefunden. Er bildete aus den rund 30 Sängern des Chors kleine Ensembles von je vier Akteuren - natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. Geboren waren die "Corona-Quartette".

Dabei verzichtete Schäfer auf Videoplattformen beim digitalen Proben, weil die technikbedingte leichte Verzögerung den anspruchsvollen Chorleiter zu sehr störte, die Exaktheit und letztlich auch die geschlossene Harmonie des Klangbildes beeinträchtigte. In den Coronaquartetten setzt man stattdessen auf Audiodateien, mit deren Hilfe sich die Sänger zuhause individuell akribisch vorbereiten, bevor sie dann einmal gemeinsam in diesem kleinen Kreis und mit großem Abstand zueinander proben, um sich damit den "letzten Schliff" vor dem Auftritt auf der Empore im Gottesdienst zu holen.

Wie gut das klappt, bewiesen Sopranistin, Altistin, Tenor und Bass am Pfingstmontag, als sie den Jubel in Gounods "Gloria" intensiv, aber auch sehr differenziert ins Kirchenschiff zauberten. Beim Sanctus war zu hören, was Schäfer als großen Gewinn dieser Art des Probens sieht: Die Vier überzeugten durch geschlossenen Ensembleklang, konnten aber auch immer wieder in den solistischen Passagen glänzen.

Tatsächlich steigert diese Art des erschwerten Probens offenbar die Selbstständigkeit der einzelnen Chormitglieder, überträgt den Einzelnen mehr Eigenverantwortung und weckt Fähigkeiten im solistischen Singen, die so mancher Sänge im geschlossenen, harmonischen Ensemblegesang vor Corona an sich selbst noch gar nicht entdeckt hatte. Es spricht für den Chorleiter, dass er Gounods Messe in C-Dur gewählt hatte, die keine allzu hohen Anforderungen stellt und sich durch einen Deklamationsstil auszeichnet, bei dem die Nähe der Motivik zum Wortrhythmus die Natürlichkeit und Eingängigkeit der Musik steigert und damit für einen festlichen Gottesdienst ideal geeignet ist.

Dass in dieser Messe von 1890 das Gloria nicht vertont wurde und als Glaubensbekenntnis von den Gottesdienstbesuchern gesprochen werden kann, rundete die rundum gelungene "Bewegung der Seele nach dem Licht" stimmig ab und war ein erster, vorsichtiger Schritt zu dem, was auch am Sonntag in Klingenberg noch fehlen musste: dem Gesang der Gottesdienstbesucher.

