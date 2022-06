End­lich wie­der fei­ern, tan­zen, Mu­sik er­le­ben: Das steht im Kreis Miltenberg an

"Verträumte Angelegenheit", "Aquaphobie" und mehr

Miltenberg 10.06.2022 - 12:00 Uhr 5 Min.

Festival: Tausende Musikfans begrüßen den Sommer auf Festgelände in Obernburg mit elektronischen Klängen von DJ Pappenheimer und Co. Aquaphobie, angefangen 2016 in der Ruine (Baustelle) im Bergschwimmbad wurde zu einem bekannten Festival über die Landkreisgrenzen. 2019 es war eine hitze Schlacht, Sonne, SOmmer, Hitze und heiße Musik. Schon Mittags tanzten die meist jüngeren Besucher, wichtigste an dem Nachmittag nicht vergessen zu trinken (Wasser). Trotz dem heißen Wetter gab es an diesem Samstagnachmittag auf dem Electronic Music Festival eine mega Stimmung. 20 DJ's an den Mischpulten sorgten für die passende Stimmung. Bürgstadt, 10. Weinkulturnacht Foto: Annegret Schmitz BU: Gäste aus nah und fern genossen die feinen Tropfen von Bürgstadter Centgrafenberg

Diesen Samstag, 11. Juni, steigt zum zweiten Mal die »Verträumte Angelegenheit« in Obernburg. Das Technofestival hatte 2019 auf dem Gelände am Ziegelhüttenweg unten am Main seine erfolgreiche Premiere - nun kommt also endlich die Fortsetzung.

Ins Leben gerufen hat es der gebürtige Würzburger Jörg Ringleb alias DJ Pappenheimer. »Das war damals Magie«, sagt er über die erste »Verträumte Angelegenheit«. Der 38-Jährige macht schon seit 22 Jahren Musik und ist seit elf Jahren hauptberuflich als DJ unterwegs.

Magie bedeute das für ihn auch deshalb, weil er sonst gebucht wird und mit dem Festival sein eigener Chef sei, wie er sagt.

»Kalender ist gut gefüllt«

Wie hat er die vergangenen zwei Jahre als Künstler erlebt? »Ich habe die Zeit gut genutzt und Musik gemacht, viele Screens aufgenommen«, sagt der DJ. Screens sind quasi aufgezeichnete Sets, die dann per Stream im Internet übertragen werden. Jetzt seien endlich wieder Live-Shows möglich. »Mein Kalender ist bis Ende des Jahres gut gefüllt«, ist er froh.

DJ Pappenheimer freut sich auf zahlreiche Besucher bei der »Verträumten Angelegenheit«. Beim ersten Mal waren es knapp 5000, so viele, wie auch dieses Mal zugelassen sind. Das Schöne, so sagt er, sei, dass nicht nur die Hardcore-Techno-Fans auf ihre Kosten kommen. Auf den zwei Bühnen, der Forest-Stage und der Bridge-Stage, legen neben ihm zwölf verschiedene Künstler auf. Und für spontan Entschlossene liegen auch noch Karten an der Tageskasse bereit - die letzten, denn, so bestätigt DJ Pappenheimer, der Großteil ist schon verkauft. Schon jetzt stehe fest: die »Verträumte Angelegenheit« soll es auf jeden Fall auch 2023 wieder geben.

Auch im Obernburger Rathaus ist man glücklich darüber, dass solche und andere Veranstaltungen wieder stattfinden können. »Wir freuen uns sehr, dass unsere Kultur nun in vielen Bereichen wieder voll auflebt«, so die dritte Bürgermeisterin, Jessica Klug (FWG). Dass auch das Technofestival »Verträumte Angelegenheit« wieder stattfinden könne, sei für die Stadt nicht nur bedeutend, da man damit eine weitere Zielgruppe adressiere. »Die erneute Location-Wahl unseres Mainufers durch den externen Veranstalter um Sascha Ewe und Daniel Braun mit seinen vielen Szenestars verdeutlicht auch: Obernburg ist Kulturstadt.«

Elektronisch wird's in zwei Wochen auch in Erlenbach: Am Samstag, 25. Juni, findet dort von 11 bis 23 Uhr wieder das Aquaphobie-Festival in gewohnter Form statt. Hier teilen sich acht Künstler die beiden Bühnen Cirque Noir und Aqua-Stage auf dem Erlenbacher Festivalgelände.

»Zu 80 Prozent ausverkauft«

2021 hatte es eine abgespeckte Version der Veranstaltung, die 2016 erstmals stattfand, gegeben: Immerhin 500 Menschen kamen zum »Sit in« beim »Las Dalias Festival« unter Corona-Auflagen nach Erlenbach. Dieses Mal soll alles wieder wie früher sein. Daniel Berninger vom Veranstalter Main Music Event ist zufrieden: »Wir sind zu 80 Prozent ausverkauft«, sagt er auf Nachfrage. Man freue sich, auf dem erweiterten Gelände bekannte Acts auf die Bühne zu holen.

Es werde zwei - statt wie in der Vergangenheit drei - gleichwertig große Bühnen geben. Es gebe extra Tickets für den Zugang zum Schwimmbadbereich und VIP-Tickets, Schluss ist um 23 Uhr. »Wir hatten zum Glück nur wenige Rückerstattungen. Viele Leute kommen noch mit Tickets von 2020, die haben ihre Gültigkeit behalten«, so Berninger. Für ihn war klar: Das Aquaphobie-Festival muss dieses Jahr wieder stattfinden, egal unter welchen Bedingungen.

»Wir hätten auch die 2G- oder 3G-Regeln kontrolliert. Wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir noch da sind. Und die Leute freuen sich auch drauf.«

Doch nicht nur Musikfans können sich auf die nächsten Wochen und Monate freuen. Nach zwei Jahren Pause ist es an diesem 11. Juni in Bürgstadt wieder soweit: Die Weinkulturnacht zieht Weinliebhaber und -kenner in die Gemeinde.

Das heißt: von Weingut zu Weingut schlendern, Livemusik, Menschen treffen und die verschiedenen roten und weißen Tropfen vom Centgrafenberg verkosten. Als kulinarische Begleiter wird Deftiges aus der churfränkischen Küche angeboten.

Im Rosengarten können sich ab 17 Uhr Kinder Geschichten und Märchen vorlesen lassen. Ab 12 Uhr sind die Gäste willkommen, wobei der größte Andrang in den Abend- und Nachtstunden erwartet wird. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, die extra eingerichteten Busse und Bahnen zu nutzen.

Und in Erlenbach gibt's nicht nur Techno: Diesen Sonntag, 12. Juni, findet ein Ufer-Schoppen ab 11.30 Uhr auf den Mainwiesen mit dem Erlenbacher Musikverein statt, am 15. Juni rockt Peter Lorenz die Kinopassage.

Am 12. August steigt »AQstic auf dem Acker«, Beginn ist um 19 Uhr in Mechenhard mit der Band AQstify. Musik im Park steht am 26. August ab 19 Uhr im Franziskuspark mit Blasmusik. Und am 4. September ab 15 Uhr klingt der Sommer dann mit »Grillen und Chillen« unten am Main aus.

MIRIAM SCHNURR

Stimmen: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei" Endlich wieder Festivals und feiern gehen nach zwei Jahren Pandemie - überwiegt die Vorfreude oder doch noch die Vorsicht? Wir haben uns in der Region umgehört. Timo Bitter (43) aus Obernburg Für Timo Bitter (43) aus Obernburg waren vor Corona die Volksfeste der Region fester Bestandteil seiner Sommerplanung. Aktuell hat er beim Gedanken an volle Bierzelte noch "ein Grummeln im Bauch", bei Feiern unter freiem Himmel ist er aber gerne wieder dabei. So freut er sich zum Beispiel auf das Musikfest des Musikvereins Obernburg. Nach zwei Jahren Pandemie ist es ihm ein großes Anliegen, das Vereinswesen in der Region zu unterstützen. Als Vater zweier Kinder im Vorschulalter wird er zudem das Aschaffenburger Volksfest besuchen, "um den Kindern mal zu zeigen, was ein Autoscooter ist." Dara Stahl (21), Studentin aus Großwallstadt. Die Studentin Dara Stahl (21) aus Großwallstadt überlegt diesen Monat das Erlenbacher "Aquaphobie"-Festival zu besuchen. Das macht sie dabei ganz von den Plänen ihrer Freunde abhängig. Um diese geht es ihr an erster Stelle, wenn sie an die großen Feste diesen Sommer denkt: "Man freut sich, die ganzen Gesichter wieder zu sehen." Trotzdem blickt sie der Volksfestsaison mit "gemischten Gefühlen" entgegen. Sie betont: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei." Auch wenn sie sich schon auf die Weinfeste am Untermain freut, ist es ihr wichtig weiterhin zu testen und aufmerksam zu bleiben. Ceyhun Kökatan (20) aus Obernburg. Der Obernburger Schüler Ceyhun Kökatan (20) war schon vor der Pandemie nicht der Typ für große Feste. Auch in seinem Freundeskreis trifft man sich nach wie vor lieber privat und im Freien. Man plane einfach viel weniger nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahren und schaue lieber "was sich so ergibt." Für den Sommer hat er sich außer dem Aschaffenburger Volksfest noch keine größeren Feiern oder Festivals vorgenommen. Nach seinem Abitur will er stattdessen erst einmal mit dem 9-Euro-Ticket Deutschland erkunden. Lennart Schreiber (20) aus Obernburg. Lennart Schreiber (20) hat Großes vor: der Schüler aus Obernburg versucht derzeit noch Karten für Europas größtes Hip-Hop-Festival zu ergattern, das Schweizer "Open Air Frauenfeld". Bei Festen in der Region ist er eher der spontane Typ, die Michaelismesse Miltenberg und das Aschaffenburger Volksfest werde er aber "garantiert" besuchen. Corona ist für ihn beim Feiern diesen Sommer kein Thema mehr, er findet "es fühlt sich alles an wie vorher." Sabine Eckert (45) aus Obernburg. Der Obernburgerin Sabine Eckert ist noch immer unwohl bei der Vorstellung sich zum Feiern unter Menschenmassen zu begeben. Um ihrem Sohn eine Freude zu machen, wird sie wohl trotzdem das Aschaffenburger Volksfest besuchen, aber "wenn ich kein kleines Kind hätte, würde ich definitiv nicht hingehen." Die 45-Jährige arbeitet im Altenheim und ist auch im Alltag in Sachen Corona noch immer vorsichtig. Dass diesen Sommer wieder große Feste angesagt sind, ändert für sie daher wenig: "Da lasse ich gerne anderen den Vortritt."