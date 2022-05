So wurde die neue Weinkönigin Eva Brockmann zurück in Großwallstadt empfangen

23-Jährige Haibacherin

Haibach Sonntag, 29.05.2022 - 13:35 Uhr

Ei­nen gro­ßen Emp­fang gab es am Sams­tag für die neue Frän­ki­sche Wein­kö­n­i­gin Eva Brock­mann in Großwall­stadt. Stan­des­ge­mäß reis­te sie in ei­nem ro­ten Ca­brio­let an. Im Wein­gut von Klaus Gie­ge­rich, dem Vor­sit­zen­den des Großwall­städ­ter Wein­bau­ve­r­eins, war­te­te schon der Fan­club in Eva-T-Shirts, mit Chur­fran­ken-Fähn­chen und Eva-Eva-Sp­rech­c­hö­ren. Die Mu­sik­ve­r­ei­ne Großwall­stadt und Dörr­mors­bach spiel­ten ge­mein­sam auf. Die letz­te Wein­kö­n­i­gin vom Un­ter­main war 1973 Re­na­te Wolf aus Großh­eu­bach.