Emmi Zeulner fordert Revolution in der Pflege

Vortrag: Zu Gast als Referentin bei Veranstaltung der Frauen-Union KV Miltenberg zum Thema »Wir alle sind Pflege«

Elsenfeld 14.09.2022 - 16:41 Uhr 3 Min.

MdB Emmi Zeulner überzeugte im Bürgerzentrum mit ihrem sachlichen und kompetenten Referat zu Pflege und Pflegereform.

Diese Zufriedenheit lag vor allem an Zeulner und ihrem "Impulsreferat", das auf große Aufmerksamkeit und Zustimmung im kleinen Saal traf. Sehr sachlich, ganz ohne die gewohnten Politikerfloskeln und ohne einäugige parteipolitische Schuldzuweisungen setzte die Politikerin, die schon seit 2013 - als damals 26-Jährige - im Wahlkreis Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg-Land die Lücke, die dort nach dem unrühmlichen Abgang des "Lokalheroen" Karl Theodor zu Guttenberg entstanden war, in ihrer ganz eigenen Art geschlossen hat und dort die höchsten Erststimmenergebnisse für die CSU einfährt. Am Anfang mochte mancher Besucher Fechers Bekenntnis "Ich bin ein großer Fan von ihr" noch belächelt haben, am Ende hatte Zeulner hörbar viele "neue Fans" in Elsenfeld gewonnen.

Mit Fachleuten ausgetauscht

Ihre klaren, sachlichen Aussagen wurden in der anschließenden Gesprächsrunde mit dem Publikum aus Fachleuten vertieft und konkretisiert. Ihre Eingangsthese war unmissverständlich: "Wir brauchen eine Revolution in der Pflege, um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden!" In Berlin hätten das noch nicht alle verstanden, auch nicht alle Parteifreunde. Lob verteilte sie sehr gezielt, beispielsweise an Wolfgang Zöller für seine jahrzehntelange Arbeit: "Von ihm könnten sich manche eine Scheibe abschneiden."

Auch die Arbeit des bayerischen Gesundheitsministers Holetschek schätzt sie, während sie zum Ministerpräsidenten eher reserviert formulierte: "Markus Söder mag man mögen oder nicht." Erfrischend war ihr Eingeständnis: "Beim Thema Pflege haben auch wir noch Luft nach oben." Trotz Kritik und dem Ruf nach einer Revolution der Pflege kamen auch positive Entwicklungen zur Sprache, zum Beispiel die deutliche Lohnerhöhung in der Pflege in den letzten zehn Jahren und die Tatsache, dass die Kliniken die Pflege seit 2020 nicht mehr über die Fallpauschale, sondern über das Pflegebudget abrechnen.

Lange Liste an Wünschen

Am wichtigsten aber waren ihre konkreten Aussagen, was für eine solche "Pflegerevolution" nötig sei. Beispiele aus einer langen Liste: Es sollten in jedem Landkreis Pflegestützpunkte mit einem Fallmanagement parallel zum Entlassmanagement der Klinik eingerichtet werden, wobei kompetente Ansprechpartner vor Ort zentral seien. "Entbürokratisierung" blieb bei ihr kein wolkiges Versprechen: Sie fordert, in der Pflege "ganze Einheiten abzuschaffen und Doppelstrukturen aufzulösen". Es müssten nicht Heimaufsicht und medizinischer Dienst nebeneinander tätig sein und es müsse weniger Kontrollen dafür aber ohne Ankündigung geben. Provokativ, aber mit Zustimmung des Publikums fragte sie: "Ist Trägervielfalt das höchste Gut?" und plädierte für eine "effektive Einrichtung der Pflegedienste". Dazu zählt, dass man in den Gemeinden den Mut haben müsse, auch mal Anträge für neue Pflegeheime abzulehnen, wenn es den Bedarf nicht gebe. Was sonst passieren kann, kam in einer Klage der Vertreterin der Rohe'schen Altenheim Stiftung zu Tage: Auch dort gibt es Probleme bei der Suche nach Pflegekräften - und das, obwohl der Tariflohn gezahlt wird. Eine Forderung fand bei Zeulner große Zustimmung: Man solle in den Landkreisen Pflegepools einrichten, um Engpässe leichter überbrücken zu können.

Zeulner, selbst Mitglied in der "Vereinigung der Pflegenden in Bayern", hatte zwar Verständnis für die Klage, dass auch im Freistaat die wünschenswerten Pflegekammern nicht eingerichtet wurden, hält das gewählte Prinzip der Freiwilligkeit aber für akzeptabel, ohne die Forderungen nach einer "Selbstorganisation mit Standesvertretung" in der Pflege aufzugeben. Darin, dass trotz vieler Vorzüge der generalistischen Pflegeausbildung nachjustiert werden muss, um die Abwanderung aus der schlechter bezahlten Altenpflege zu stoppen, waren sich die Praktiker im Publikum und die Referentin genauso einig wie in der Aussage, dass die Bezahlung nicht das einzige, nicht einmal das zentrale Thema sei, um die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern: Bessere Arbeitsbedingungen und -zeiten, die Möglichkeiten, früher in Rente zu gehen und eine erweitere Zuständigkeit seien mindestens so wichtig.

Hintergrund: Pflege und Pflegereform Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger setzt sich dafür ein, das Förderprogramm von Bund und Land "soziale Integration im Quartier" beizubehalten und verweist auf die Einrichtung des "Bürgerhauses" im alten Kindergarten in Obernburg, das mit den Mitteln bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst worden war. Dort ist unter anderem die Beratungsstelle für pflegende Angehörige zu finden, die - so Fieger - sehr gute und unverzichtbare Arbeit leiste. Kritische Töne gab es von Gerhard Schuhmacher, Vorsitzender Caritas-Sozialstation Erlenbach, vor allem für die Bundesregierung, während er Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek als "seiner Zeit voraus" lobte. Im Bundeshaushalt 2023 fehle das dringend nötige Geld für die Pflege. Er forderte, man müsse dafür zehn Milliarden einstellen. Als konkreten Ansatz vor Ort nannte er das Projekt "digital vital e.G.", mit dem die Sozialgenossenschaft für den Landkreis Miltenberg die Chancen der Digitalisierung auch in der Pflege nutzen will. Die Plattform ist noch im Aufbau. hlin Informationen: www.buergerhaus-obernburg.de

Zur Person: Emmi Zeulner Emmi Zeulner wurde 1987 in Lichtenfels geboren, machte nach dem Abitur von 2007 bis 2010 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Erlangen und studierte von 2010 bis 2013 Europaen Economic Studies in Erlangen. 2013 wurde sie als 26-Jährige mit 57 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg-Land in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort ist sie heute unter anderem ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und im Gesundheitsausschuss. hlin