Eltern und Kinder musizieren gemeinsam

Hintergrund: Eltern-Kind-Kurs

Der Eltern-Kind-Kurs in der Musikschule Erlenbach findet donnerstags von 14.30 bis 15.15 Uhr statt und freitags von 14.45 bis 15.30 Uhr. Eine Schnupperstunde für die musikalische Früherziehung bei Frank Lang für Kinder ab vier Jahren findet am Mittwoch, 6. Juli, statt. Beginn ist um 17.15 Uhr. Um Anmeldung unter Tel. 09372 941398 wird gebeten. Der Musiktreff in der Musikschule in Obernburg findet freitags um 14.30 und um 15.15 Uhr statt. Voranmeldung hierfür unter Tel. 06022 614711. mwz