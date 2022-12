Es war ein Er­eig­nis, das für Son­ja Rüp­pel und ih­re vier Ge­schwis­ter al­les für im­mer ve­r­än­dert hat. Vor 50 Jah­ren, am 3. De­zem­ber 1972, ka­men ih­re El­tern bei ei­nem Flug­zeug­un­glück auf Te­ne­rif­fa ums Le­ben. Ihr äl­tes­ter Bru­der Karl Vo­gel er­in­nert sich noch an den An­ruf mit der trau­ri­gen Nach­richt am nächs­ten Tag - und die Trä­nen der Groß­mut­ter.