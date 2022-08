Die Frau, die verdächtigt wird, ihre 82 Jahre alte Mutter in Elsenfeld getötet zu haben, kommt nicht in eine Psychiatrie. Das teilte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh am Montagnachmittag mit. Ein Sachverständiger habe eine Stellungnahme abgegeben, dass die medizinischen Voraussetzung für eine solche Unterbringung derzeit nicht gegeben sind. Daher bleibt die Frau vorerst in einer Justizvollzugsanstalt.