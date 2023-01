Elsenfelder suchen Ausweg aus Verkehrs-Stress

Vorrang für Radfahrer ganz oben auf der Wunschliste in der Bürgerversammlung

Elsenfeld 31.01.2023 - 16:42 Uhr 4 Min.

Ein Ärgernis für viele Elsenfelder, ist die - trotz Umgehungsstraße - immer noch hohe Verkehrsbelastung im Ort.

Gerhard Weber wollte wissen, wie Elsenfeld zur ICO-Süderweiterung steht. Der Bürgermeister sagte, dass er und die Fraktionssprecher die Pläne einsehen konnten. Zwar sei Elsenfeld nicht direkt betroffen, weil die Erweiterung nicht auf Elsenfelder Gemarkung liege. Ein Thema sei aber der Verkehr. Die Mainbrücke und der Stachus seien bereits jetzt heillos überlastet. Man werde deshalb Bedenken beim Thema Verkehr vorbringen.

Das Thema Radwege stand bei vielen Bürgern auf dem Zettel. Michael Kabey erkundigte sich nach der Radwegsituation hinter dem Logistikzentrum; hier habe das ICO Versprechungen nicht eingehalten. Es gebe noch keinen Anschluss, erklärte der Bürgermeister, »die Planungen laufen«. Stefan Weigand meinte, es gebe viel Handlungsbedarf bei den Planungen von Märktezentrum, Marienstraße oder Shell-Kreisel. Hier sehe es mit Radwegen sehr dürftig aus.

Heinrich Wolf wünschte sich eine Anbindung des Fahrradwegs ins Industriegebiet nach Rück. Er machte einen Trassenvorschlag und meinte, dass der Weg auch von Feuerwehr und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden könnte. Otto Klug regte an, den Radweg entlang der Umgehungsstraße vom Hofstetter Kreisel bis zum Industriegebiet Kleinwallstadt weiterzuführen.

»Nicht mehr in Worte zu fassen«

Gerold Günther fragte, was die Gemeinde gegen den vielen Durchgangsverkehr tun wolle - das Ausmaß der Belastung mit Lärm und Gestank sei nicht mehr in Worte zu fassen. »Ich habe auch kein Patentrezept«, gestand Hohmann. Die einzige Lösung sei, die Durchfahrt für Autos unattraktiv zu machen. Wie unangenehm es für Radfahrer sei, in der Erlenbacher Straße eine lange Schlange Autos hinter sich herzuziehen, schilderte Beate Deckelmann.

Gundula Fleckenstein meinte, dass viele Autos durch die Hofstetter Straße fahren, weil es schneller geht als über die Umgehungsstraße. Sie bat auch um Prüfung der Schaltung der Ampelanlage in Elsenfeld-Nord an der Kleinwallstädter Straße und kritisierte die neue Ampel auf der Mainbrücke, weil dies viele Staus verursache. Der Bürgermeister informierte, dass bereits ein Ortstermin mit den Gemeinden Elsenfeld, Obernburg und dem Staatlichem Bauamt sowie der Polizei stattgefunden habe. Es gebe eine dreimonatige Probephase, bei der auf der Bundesstraße B 426 die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Obernburg gesperrt werde.

»Jeder muss sich an die eigene Nase fassen«

Winfried Schlüter forderte, dem Radfahren in Zeiten des Klimaschutzes absolute Priorität zu geben: »Jeder muss ich an die eigene Nase fassen, Disziplin zeigen und Rücksicht auf andere nehmen.« Der Naturschutzverein wünschte sich, dass die Gemeinde Dienstfahrräder anschafft und Fahrradstellplätze an den gemeindlichen Einrichtungen optimiert. Das Thema werde laut Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) nun im Agenda-Beirat diskutiert. Auch die Anschaffung eines kleinen Elektro-Dienstfahrzeuges werde überlegt.

Patricia Keil monierte den Zustand der Straße im Forstweg. Dort gebe es ein Loch. Die Straße sei wahrscheinlich wegen eines Rattenbaus abgesackt, erklärte ihr Bauamtsleiterin Sabrina Schleßmann. Reinhard Deckelmann monierte, dass man am Mühlweg anstatt eines provisorischen Gehwegs lieber eine Spielstraße hätte machen sollen.

Auf Kritik stieß ein Wortbeitrag von Pia Sander zu den Platanen am Schulcampus, die am Sonntag, 12. Februar, Gegenstand eines Bürgerentscheides sind. Bürgermeister Hohmann erinnerte daran, dass im Vorfeld mit der Bürgerinitiative (BI) »Baumschutz für Elsenfeld« vereinbart worden war, das Thema in der Bürgerversammlung außen vor zu lassen. Die BI distanzierte sich denn auch nach der Sitzung von Sanders Einlassung.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Marktgemeinde Elsenfeld 9288 Einwohner waren am 31. Dezember 2022 in Gesamt-Elsenfeld mit Hauptwohnsitz gemeldet (363 mit Nebenwohnsitz). Im Ortsteil Rück leben 980, in Schippach 698 und in Eichelsbach 740 Bürger. Im Einwohnermeldeamt wurden neben 886 Personalausweisen 130 Kinderreisepässe, 536 Reisepässe, 58 vorläufige Personalausweise und zwölf vorläufige Reisepässe ausgestellt. Im Standesamt wurden insgesamt 94 Geburten, 51 Eheschließungen und 118 Sterbefälle registriert. Der Gemeinderat traf sich zu 13 Sitzungen und behandelte dabei 258 Tagesordnungspunkte. Dreimal tagte der Agenda-Ausschuss, elfmal trafen sich der Haupt- und Finanzausschuss, siebenmal der Rechnungsprüfungsausschuss und zehnmal der Bauausschuss. Das Haushaltsvolumen umfasst 34 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von rund 22,1 Millionen, der Vermögenshaushalt von 11,9 Millionen Euro. Die Rücklagen betragen 9,4 Millionen Euro, der Schuldenstand summiert sich auf 5,1 Millionen Euro, was 559 Euro Pro-Kopf-Verschuldung entspricht. Die Hebesätze lagen für Gewerbesteuer bei 360 Prozent, bei Grundsteuer A und B bei 320 Prozent. Die Hundesteuer beträgt 40 Euro für den ersten und 60 Euro ab dem zweiten Hund. Kampfhunde kosten 600 Euro. Insgesamt verfügt Elsenfeld über ein Straßen- und Wegenetz von 70,15 Kilometer. Die Gesamthärte des Trinkwassers liegt bei 6,8 Grad (dH).

Bürgerversammlung Elsenfeld in Kürze Elsenfeld. In der Bürgerversammlung in Elsenfeld wurden noch folgende Themen angesprochen. Infrastruktur: In seinem Rechenschaftsbericht gab Bürgermeister Kai Hohmann einen Überblick über geplante oder schon laufende Projekte. Baubeginn der Schulmensa sei im April. Am 31. Dezember 2023 ende der Vertrag der Shell-Tankstelle, dort solle Wohnbebauung entstehen. In der Erlenbacher Straße würden im Jahr 2024 Wasserleitungen und Kanäle saniert. Am Märktezentrum hätten die Baumaßnahmen der Sparkasse, eines Getränkemarktes und eines neuen DM-Markts begonnen. Der Glasfaserausbau in Rück-Schippach ist laut Hohmann weit fortgeschritten, auch in Elsenfeld gebe es Interesse. In Eichelsbach stelle sich der Ausbau noch als schwierig dar. Im Baugebiet östlich der Kita Abenteuerland entstünden vier Doppelhaushälften, hierfür seien Richtlinien von Gemeinderat erlassen worden. Der Hartplatz an der TVE-Halle sei saniert und an der Kita Abenteuerland die Außenanlage neu gestaltet worden. Als weitere Themen nannte Hohmann die Ortskernsanierung, das kommunale Förderprogramm und die Generalsanierung der Hauptstraße. Umwelt und Soziales: Beim Klimaschutz geht die Gemeinde laut Hohmann neue Wege, so habe man die Stelle eines Klimamanagers geschaffen. Der im Juli gewählte Seniorenbeirat sei sehr aktiv. Beim Thema "Blackout" mit einem lang anhaltenden Stromausfall sei die Gemeinde sensibilisiert. Es seien eine Handlungsanweisung erstellt, Stromaggregate angeschafft und ein Krisenstab eingerichtet worden. Verwaltung: Über die Umstrukturierung der Verwaltung und die Digitalisierung informierte Geschäftsleiter und Kämmerer Patrick Hock. Er erläuterte, dass schlankere Strukturen mit neuen Zuständigkeiten und neue Stellen in den Sachgebieten Bauleitplanung und Ortsentwicklung, Tiefbau und Liegenschaften und Klimamanagement (voraussichtlich ab Mai 2023) geschaffen wurden. Bei der Digitalisierung seien über das Bürgerserviceportal bereits 40 Dienste und Formulare verfügbar. Kindergärten: Carina Janetschek vom Referat Familie, Bildung und Soziales berichtete über die Kindergartensituation. In Rück-Schippach entstehe im Kindergarten "Sonnenschein" eine erweitere Krippengruppe und in der Hauptstraße werde ein neuer Kindergarten mit zwei Kindergartengruppen, einer Krippengruppe und einem Familienstützpunkt gebaut. Bauamtsleiterin Sabrina Schleßmann erläuterte die Planung des Kita-Neubaus, bei dem ein Architektenwettbewerb veranstaltet wurde. Die Eröffnung sei für 2025 geplant.