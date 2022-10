Elsenfelder Ratsbeschluss über Platanenfällung war rechtswidrig

Gemeinderat in Kürze

Kita Rasselbande: Die Außenspielfläche der Kita Rasselbande soll neu gestaltet werden. Landschaftsgestalter Johannes Heeg und Kita-Leiterin Susanne Walter erläuterten die Ideen und Wünsche. Heeg betonte, die Spielflächen seien abgenutzt, die Geräte marode und die Vegetationsflächen niedergetreten. Der ehemalige Sinnespfad funktioniere nicht mehr und das Spieleangebot sei dürftig. Sein Rat: Unter den Ahornbäumen sollte der Boden aufgelockert und ein Balancierbalken aufgestellt werden. Sinnvoll wäre ein Basketball- oder Ballspielfeld, auf dem man auch Bobby-Car fahren kann. Die Sitzfläche mit den großen Findlingen sollte aufgewertet werden. Spiel- und Klettergeräte müssten teilweise erneuert werden. Die Baumkronen sollten von einer Baufachfirma geprüft und das Totholz entnommen werden. Die Wassermatschanlage gehöre optimiert. Heeg regte an, am Bolzplatz eine Kunstrasenfläche einzubauen, da dort wegen der großen Bäume kein Rasen wächst. Ein großer Wunsch des Personals seien Außentoiletten für Kinder und eine Überdachung zum Schutz vor Regen. Die Kosten für die Sanierung der Außenfläche betragen rund 315.000 Euro. Die Verwaltung wird nun Angebote von Planungsbüros einholen.

Vergaberichtlinien: Der Gemeinderat hat für die vier östlich des Kindergartens Abenteuerland entstehenden Bauplätze für vier Doppelhaushälften die Vergaberichtlinien erlassen. Die Bauplätze sollen an junge ortsansässige Familien vergeben werden. Bei einer Gesamtfläche von 1302 Quadratmeter für vier Bauplätze errechnet sich ein Quadratmeterpreis von 384 Euro. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, aufgrund der bestehenden Unwägbarkeiten diesen Preis auf 400 Euro aufzurunden. Laut Geschäftsleiter Joachim Oberle kostet ein Kubikmeter umbauter Raum nach dem aktuellen Baukostenindex mindestens 650 Euro brutto zuzüglich Planungskosten. Bewertet wird nach einem Punktesystem. Kriterien sind, dass die Bewerber mit Hauptwohnsitz in Elsenfeld wohnen und am bayerischen Untermain arbeiten, aber auch soziale Faktoren wie Familienverhältnisse, die Tätigkeit in einem Ehrenamt, eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit. Das Baugebot beträgt fünf Jahre. Bei der Gemeinde muss ein Finanzierungsnachweis vorgelegt werden. Das endgültige Vergabeverfahren erfolgt im Gemeinderat.

Umrüstung auf LED: Die Straßenbeleuchtung im Hauptort Elsenfeld sowie in den Ortsteilen Eichelsbach und Rück-Schippach soll schrittweise auf LED umgerüstet werden. Im ersten Schritt sollen 2023 die Kofferleuchten umgerüstet werden. Die Nachtdämmung soll von 23 Uhr bis 5 Uhr um 50 Prozent voreingestellt werden. Die Gesamtkosten betragen 436.000 Euro. Nach gut fünf Jahren hat sich die Maßnahme amortisiert. Eingespart werden jährlich 269.000 Kilowattstunden, was 80.700 Euro entspricht.

Holz teurer: Der Gemeinderat hat die Holzpreise deutlich eröht. Ab dem 1. November kostet ein Raummeter Buche lang 70 Euro (bisher 42 Euro) und ein Raummeter Kiefer lang 50 Euro (bisher 27 Euro). Ein Ster Buche kostet künftig 100 Euro (bisher 70 Euro), ein Ster Kiefer 90 Euro (bisher 55 Euro). Revierleiter Josef Fischer sagte, dass die Nachfrage nach Holz heuer enorm sei. Ihm liegen bereits 1000 Ster Holzbestellungen vor. Die letzte Preisanpassung war vor acht Jahren.

Jahresrechnungen: Vorgelegt wurde die Jahresrechnung 2020. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Thomas Becker (UBV) erläuterte die Ergebnisse, die in sieben Sitzungen geprüft wurden. Die Gemeinde hat ein Vermögen von 29,3 Millionen Euro und Schulden in Höhe von 5,7 Millionen Euro. Beanstandungen wurden keine gefunden. Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Auftrag vergeben: Der Auftrag für die Kanal-, Wasser und -Straßenbauarbeiten in der Hoffeldstraße wurde an die Firma Heinrich Kunkel aus Aschaffenburg vergeben. Kosten: 2,7 Millionen Euro.