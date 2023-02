Elsenfelder Museumsscheune künftig in der Rathausstraße 10

Die al­te Mu­se­ums­scheu­ne wird ab­ge­ris­sen. In der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Mon­tag im Bür­ger­zen­trum er­läu­ter­te Bauamts­mit­ar­bei­ter Joa­chim Ober­le, gleich­zei­tig zwei­ter Vor­sit­zen­der des Hei­mat- und Mu­se­ums­ve­r­eins, dass für den Bau des Orts­kern­kin­der­gar­tens in der Haupt­stra­ße die be­ste­hen­de Mu­se­ums­scheu­ne und ei­ne Nach­bar­scheu­ne ab­ge­bro­chen wer­den müs­sen. Künf­tig wird die Mu­se­ums­scheu­ne in das An­we­sen Rat­haus­stra­ße 10 ver­la­gert.