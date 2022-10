Elsenfelder Georg Ballmann hat seinen Sohn bei einem Gewaltverbrechen verloren: "Bei mir hat sich kein Hass eingestellt"

Es ver­geht kein Tag, an dem Ge­org Ball­mann nicht an sei­nen Sohn denkt. »Lu­ca ist im­mer da«, sagt der 57-jäh­ri­ge Un­ter­neh­mer aus El­sen­feld. Gut drei­ein­halb ist es her, dass sein 16-jäh­ri­ger Sohn und des­sen Kum­pel Fre­de­rik in Nürn­berg vor ei­ne S-Bahn ge­sto­ßen wur­den. Sie hat­ten zu­vor ver­sucht, ei­nen St­reit un­ter Ju­gend­li­chen zu sch­lich­ten. Bei­de star­ben.