Elsenfelder Gastwirt »packt aus«

Einer der 32 von Bastian Kraus gezeichneten satirischen Cartoons zeigt Wolfgang Geis beim Bedienen am Altweiberfaschingsabend in der Kelterschänke. Der Gastwirt der Elsenfelder Kelterschänke, Wolfgang Geis, hat das Buch "Ein Gastwirt packt aus" geschrieben, mit dem er die Leser in die skurrile Welt der Gastronomie einführen möchte. Von jedem Buch spendet er mindestens zwei Euro an die Frederik-und-Luca-Stiftung.

An Pfingsten 1995 eröffnete Wolfgang Geis die Kelterschänke, die sich in dieser Zeit durch das Alleinstellungsmerkmal auszeichnete, immer abwechselnde Aktionswochen mit unterschiedlichen Speisen und Getränken anzubieten. Es folgten unter anderem Aktionen wie die Starkbierwoche, die Elsenfelder Gickeltage, die mexikanische Woche oder die Schnitzelwoche. Viele interessante, lustige und teils absurde Dinge trugen sich im Lauf der Jahre zu - Steilvorlage für Geis, das Buch zu schreiben.

Gedankenspiele hinterm Tresen

Der Gedanke reifte bei Wolfgang Geis schon in den Anfangsjahren - immer dann, wenn der Gastwirt mit seinem Team hinter dem Tresen stand und den Tag analysierte. Den Satz »Das glaubt uns doch kein Mensch, ich glaub', du musst noch ein Buch schreiben«, habe er häufig gehört. Zeit und Muße, seine »Memoiren« zu schreiben, hatte Wolfgang Geis aber erst Ende 2016, als er die Kelterschänke seiner damaligen Servicekraft für drei Jahre verpachtete.

Ursprünglich sei die Vermarktung des Buches kein Thema gewesen, sagt Geis. »Es sollte lediglich für Freunde und Gäste bestimmt sein.« Erst durch die positiven Rückmeldungen sei die Idee entstanden, für eine gute Sache das Buch aufzulegen. Geld wolle er mit dem Buch nicht verdienen: »Ich hatte einfach Spaß am Schreiben und wollte die Geschichten festhalten«.

Das Gute-Laune-Buch soll sowohl Gäste als auch werdende Gastwirte ansprechen. Bei Gästen, die sich in dem Buch wiedererkannt haben und eventuell nicht begeistert sind, wolle er sich vorab schon entschuldigen: »Das Geheimnis bleibt unter uns«.

Der schlimmste Tag

»Literatur in Vollendung wird der Leser vergeblich suchen«, betont Geis. Das Buch lebe von Authentizität und der Unbekümmertheit des Hobbyautors. Den Leser erwarte ein kurzweiliges, unterhaltsames und mit satirischen Cartoons gespicktes Werk. Die Kurzgeschichten schildern Begebenheiten von skurrilen Bewerbungsgesprächen über Küchenkämpfe bis hin zu Lebensmittelkontrollen. Unvergessen und Favorit des Gastwirts ist das Kapitel der Doppelreservierung: Damals hatte er 30 Gäste kurzerhand nach nur einer Stunde Aufenthalt in die benachbarte Gaststätte geschickt. »Das war mein schlimmster Tag als Gastwirt,« erinnert er sich.

Beziehen kann man das Buch in verschiedenen Geschäften, unter anderem bei Schreibwaren Schnarr in Elsenfeld, Schreibwaren Recknagel in Obernburg, Schreibwaren Mücke in Kleinwallstadt, im Dorfladen in Rück, und im This and That in Klingenberg beziehungsweise per E-Mail an kelterschaenke@gmx oder info@ful-stiftung.de.

Hintergrund: Teilerlös für Frederik-und-Luca-Stiftung Mit jedem verkauften Buchexemplar fließen mindestens zwei Euro an die Frederik-und-Luca-Stiftung. Die Ziele der Stiftung sind die Unterstützung und Förderung von gewaltfreiem Aufwachsen, Bildung und Erziehung im Kindes- und Jugendalter, Verankerung von Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft, bürgerschaftliches Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, gesellschaftliches Verständnis und Mitwirken zugunsten eines friedlichen, menschenwürdigen und sozialverträglichen Zusammenlebens sowie Kriminalprävention, speziell im Bereich Gewalt jeglicher Form.