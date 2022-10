Elsenfelder BI sammelt wieder Unterschriften

Platanen-Streit

Elsenfeld 25.10.2022 - 13:53 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Bürgerinitiative "Baumschutz für Elsenfeld" hatte letzte Woche im Rathaus eine Liste mit 1226 Unterschriften gegen die Fällung der Platanen für den Bau der Mensa abgegeben. Vor der Gemeinderatssitzung am Montag hatte die BI vor dem Bürgerzentrum mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht.

Gespräche zwischen Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) und der Bürgerinitiative (BI) brachten zumindest dieses Ergebnis: Die Gemeinde soll fünf der zehn Platanen fällen dürfen, ohne mit einem Widerspruch aus der BI rechnen zu müssen. Das könnte entsprechend schnell gehen. Etwa in den Herbstferien kommende Woche könnten Arbeiter also Sägen an die Bäume anlegen. Die BI kommt Plänen der Verwaltung entgegen, den Bau des Gebäudes möglichst zügig umzusetzen, um bis 2026 ausreichend Plätze für die Ganztagsbetreuung anbieten zu können.

Gleichzeitig sammelt die BI aber auch Unterschriften zum Erhalt der übrigen fünf Bäume. Das geht gut voran, berichtet Pia Sander von der BI. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass sie und ihre Mitstreiter erneut genug für ein Bürgerbegehren zusammen bekommen. Gelingt dies der BI, ist ein Bürgerentscheid diesmal äußerst wahrscheinlich. Denn vor 13 Monaten hatte die BI schon einmal genug Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, nachdem der Gemeinderat schon einmal die Fällung aller Platanen in Auftrag gegeben hatte. Damals unterschrieben über 1200 Elsenfelder.

In der Folge dieses ersten Bürgerbegehrens nahm der Gemeinderat den Auftrag zur Fällung der Bäume zurück und beschloss einstimmig exakt wortgleich, was die BI forderte, nämlich mindestens fünf Bäume zu erhalten. Damit war ein Bürgerentscheid abgewendet. Gleichzeitig band der Beschluss die Verwaltung sowie den Gemeinderat für ein Jahr an die Forderung der BI.

Was dann geschah, nimmt inzwischen kuriose Züge an: Fast genau ein Jahr, nachdem der Rat einstimmig für den Erhalt der fünf Bäume eintrat, beschloss er erneut mehrheitlich die Fällung der Bäume. Er widersprach also zum zweiten Mal seinem zuvor gefassten Beschluss. Allerdings wenige Stunden zu früh - nämlich noch innerhalb des Jahres, in dem er an das Bürgerbegehren gebunden war. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) und Elsenfelds Geschäftsleiter Joachim Oberle mussten in der Sitzung im Oktober dann eingestehen, dass der Beschluss zur Fällung damit rechtswidrig war. Der Bürgermeister will in der kommenden November-Sitzung nun also in einer vierten Abstimmung in der gleichen Sache seinen Gemeinderat über mehrere mögliche Varianten zum Erhalt abstimmen lassen.

Dabei dürften dann bereits strategische Erwägungen eine Rolle spielen, wie sich der Gemeinderat vor einem möglichen Bürgerentscheid positioniert. Wenn nämlich die Elsenfelder BI genug Unterschriften sammelt, müsste der Gemeinderat das Bürgerbegehren behandeln. Er hat dann zwei Möglichkeiten: Er könnte erneut die Forderung der BI wortgleich annehmen - das ist nach der Vorgeschichte aber sehr unwahrscheinlich. Nimmt er sie nicht an, müsste die Gemeinde folglich einen Bürgerentscheid durchführen. Zusätzlich kann der Gemeinderat aber auch ein Ratsbegehren zur Wahl stellen, über das die Bürger ebenfalls abstimmen dürften.

Für dieses Ratsbegehren formuliert der Gemeinderat seine Position. Nach der jüngsten Sitzung ist noch unklar, wie das aussehen könnte. Womöglich bleibt die Mehrheit im Rat auf dem Standpunkt, alle Platanen fällen zu wollen. Vielleicht erarbeitet der Bürgermeister mit dem Rat aber auch einen Mittelweg zum Erhalt von zwei bis vier Platanen, um bessere Chancen beim Bürgerentscheid zu haben.

Bei einem Bürgerentscheid dürften dann alle wahlberechtigten Elsenfelder mit einem Ja oder Nein zur Forderung der BI sowie dem möglichen Ratsbegehren Stellung nehmen. Die Wahl gilt aber erst dann verbindlich, wenn mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Elsenfelder abstimmen. Angesichts dessen, dass die BI schon einmal 1200 Unterschriften für den Erhalt gesammelt hat, stehen die Chancen gut, dass auch genug Bürger zur Wahl gehen. Dann entscheidet die Mehrheit, die Ja zum Bürgerbegehren oder zum Ratsbegehren sagt. Widersprechen sich die beiden Vorschläge auf dem Wahlzettel, müssten die Wähler dort angeben, welche Variante sie im Zweifelsfall bevorzugen.

Kontakt zur Bürgeriniative: bi-baumschutz@web.de

Kevin Zahn