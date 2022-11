Elsenfeld will wachsen, ohne breiter zu werden: Jetzt sind Bürger gefragt

Ortsentwicklung

Elsenfeld 03.11.2022 - 15:50 Uhr 3 Min.

Elsenfelder Hauptstraße: Die Gemeinde will Baulücken stopfen und Besitzer dazu bringen, ältere Häuser wiederherzurichten. Denn es besteht großer Bedarf an Wohnungen.

Die Elsenfelder bei der Innenentwicklung stärker einzubinden, ist die Idee von Stadtplaner Betram Wegner. Er hatte dies dem Gemeinderat im Juni 2021 vorgeschlagen. Jetzt lädt Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) die Bürger im Amtsblatt ein. Interessierte sollen am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr im Bürgerzentrum mehr dazu erfahren. In einem Flugblatt der Gemeinde und des Planungsbüros Wegner ist die Rede davon, dass Eigentümer verschiedene Wege gehen können - von der Eigennutzung über den Verkauf bis zur übergangsweisen Nutzung zum Beispiel mit "tiny Houses".

Betram Wegner sagte im Gemeinderat bereits vor über einem Jahr: »Es ist enorm, wie viele unbebaute Grundstücke da sind.« Allerdings müsse die Gemeinde auf dem Weg zur Nutzung der Flächen eine Hürde überwinden, die seitdem noch gewachsen sein dürfte: Während der Bau in den vergangenen Jahren immer teurer geworden ist, ist der Wert von Grundstücken gestiegen wie kaum eine andere Geldanlage. Wegner sagte schon vor über einem Jahr: »Wenn jemand das Geld nicht braucht, ist es schwierig, ihn zum Verkauf zu überreden.«

Das sind Fragen, die nicht nur Elsenfeld beschäftigen. Viele Orte und Städte im Kreis Miltenberg wie in ganz Deutschland stehen vor einer ähnlichen Zwickmühle. Einerseits herrscht ein hoher Bedarf nach Flächen, andererseits soll der Verbrauch von Flächen sinken. Nachfrage nach Flächen kommt insbesondere aus der Wirtschaft, ein Beispiel aus dem Kreis ist aktuell die geplante Süderweiterung des Industrie Center Obernburgs (ICO) um 40 Hektar in Richtung Erlenbach. Aber auch auf dem Wohnungs- und Mietmarkt herrscht großer Druck, während Kommunen oft noch Leerstand beklagen. Um den Flächenverbrauch niedrig zu halten, setzen viele Orte auf "Innenverdichtung".

Das Ziel, neues Leben in den Alt-Ort zu bringen, verfolgt Elsenfeld seit vielen Jahren. Dabei ist die Zahl der Wohnungen in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, während die Gemeinde den Flächenverbrauch in Grenzen hielt. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts Bayern. Demnach standen Ende 2020 in Elsenfeld 71 Wohngebäude mehr als Ende 2011. Dadurch gibt es 272 Wohnungen mehr im Ort und seinen Ortsteilen. Insgesamt gab es laut diesen Zahlen 4153 Wohnungen für die zum Stichtag Ende 2020 genau 9110 Einwohner.

Doch die Zunahme reicht nicht aus, wie Elsenfelds Geschäftsleiter Joachim Oberle im Juni 2021 im Rat erklärte: »Wir bekommen jeden Tag Anrufe von Familien, die händeringend nach Möglichkeiten suchen.« So ist die jetzige Einladung von Bürgermeister Hohmann ein neuer Anlauf für ein andauerndes Projekt. Im Amtsblatt erklärt Hohmann weiter, dass sich die bebaute Fläche in Elsenfeld, Rück-Schippach und Eichelsbach in den vergangenen 60 Jahren vervielfacht hat. Die Gemeinde stoße jetzt an Grenzen. Deshalb wolle sie sich nun ungenutzten Flächen im Ort widmen.

Die Gemeinde fasst dabei über 250 Grundstücke ins Auge. Das geht aus einem Flugblatt hervor, das die Gemeinde gemeinsam mit Wegner Stadtplanung nun veröffentlicht hat. Der Analyse der Stadtplaner zufolge gebe es allein 183 ungenutzte Baulücken. Im Flugblatt ist dazu von einer "maßvollen Nachverdichtung" die Rede. Insbesondere in Eichelsbach und Schippach gebe es zudem etliche leerstehende Häuser. Hier geht es laut Flugblatt oft um eine Sanierung der Häuser, um sie wieder nutzen zu können.

Weitere Ziele skizzierte Bürgermeister Hohmann ebenfalls in der Ankündigung der Infoveranstaltung: Es gehe erstens um Nachhaltigkeit. Die Gemeinde wolle durch die Innentwicklung den Flächenverbrauch senken. Das soll nicht auf Kosten von Grünflächen geschehen. Zweitens soll das Vorhaben kurze Wege zu Kindergärten, Ärzten, Geschäften ermöglichen. Drittens soll das auch den Ort beleben und das soziale Miteinander stärken.

Kevin Zahn

Zahlen und Fakten: Neue Wohnungen im Kreis Miltenberg Beim Wohnungsbau gibt es unter den Kommunen im Kreis Miltenberg Spitzenreiter und Schlusslichter. Laut den Zahlen des Statistischen Landesamts Bayern sind in Sulzbach 300 neue Wohnungen im Zeitraum von 2011 bis 2020 entstanden. Dahinter folgen Elsenfeld (+272 Wohnungen) und Erlenbach (+265). Nur ein geringes Wachstum gab es demnach in Rüdenau (+5) und Stadtprozelten (+6) - aber immerhin gab es in keiner Kommune einen Rückgang. Die genannten Kommunen haben freilich höchst unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Gemessen an der Gestamtzahl der Wohnungen im Ort verzeichneten entsprechend Niedernberg (+158) als mittelgroße und Mönchberg (+66) als eher kleinere Kommune ein vergleichsweise großes Wachstum bei der Zahl der Wohnungen.