Elsenfeld weitet seine Jugendarbeit aus und sucht neuen Standort für Jugendtreff

Gemeinderat

Elsenfeld 16.11.2022 - 13:09 Uhr 2 Min.

Elsavapark: Das Hennighaus ist aktuell Jugendtreff - aus Sicht der Jugendvertreter aber zu klein dafür.

Wie Harris berichtete, klopften aktuell vor allem Elf- bis 13-Jährige an der Tür. "Hauptsächlich Jungs", ergänzte sie. Ältere Jugendliche seien in den vergangenen Jahren durch die Pandemie und durch die Ausbildung weggebrochen. Die Besuchszahlen schwankten an den aktuell zwei Öffnungstagen in der Woche zwischen drei und 15 Jugendlichen. "Um mehr Interessen und Altersklassen anzusprechen, wollen wir das Angebot erweitern und uns vergrößern", sagte sie.

Die Leiterin des Jugendtreffs will an einem dritten Tag in der Woche das Hennighaus öffnen, das seit 2018 als Jugendtreff dient. Das soll gezielt jüngere Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren ansprechen. Denn diese haben andere Ansprüche als ältere Jugendliche. Mit 15 zusätzlichen Arbeitsstunden für sie und rund 20 zusätzlichen Stunden für eine Fachkraft, die die Gemeinde anstellen will, will Harris zudem in den Sommerferien oder bei Ausfallzeiten den Treff offen lassen können. Und weitere Projekte dauerhaft umsetzen. Sie denkt zum Beispiel an Graffiti-Workshops, Tanz-Workshops oder Mehrgenerationenprojekte, die auch abseits des Jugendtreffs stattfinden können. Sie kann sich auch eine Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen vorstellen.

Besonders wurmt Harris und die Jugendvertreter Isabell Henn, Thorsten Koch und Werner Billmaier (SPD/Grüne), dass ein Wasseranschluss im Hennighaus fehlt. Der soll nun im Frühjahr kommen. So weit stimmte der Rat auch den Wünschen zu. Hinzu kommt aus Sicht der Jugendvertreter noch das Problem, dass das Areal des Jugendtreffs nicht gut von der Sandbar im Elsavapark abgetrennt ist. Das Problem: "Die Jugendlichen dürfen sich im Bereich des Jugendtreffs aufhalten, aber nicht an der Sandbar", sagte Ellena Harris. Eine Trennung wäre wünschenswert, zum Beispiel in Form eines Zauns. Kilian Bachmann (CSU) bot an, sich das einmal anzuschauen, um womöglich mit Pflanzungen eine Abtrennung zu schaffen.

Die Jugendvertreter brachten aber noch mehr langfristige Ideen mit. Denn für sie genügt die Ausstattung im Hennighaus eigentlich nicht den Ansprüchen an die Jugendarbeit. Zwar hatte Ellena Harris nach ihrem Arbeitsbeginn vor etwas mehr als einem Jahr mit Helfern das Haus, das seit 2018 als Jugendtreff dient, entrümpelt, kaputte Sofas rausgeschmissen, den Raum umgestaltet. Aber die Räume selbst seien zu klein.

Das habe zur Folge, dass nur bestimmte Gruppen in den Jugendtreff kommen. Jüngere oder Mädchen trauten sich das oft nicht, weil es für sie keine Rückzugsräume gebe, erklärten Ellena Harris und Carina Janetschek vom Gemeindereferat für Familie, Bildung und Soziales. Janetschek brachte als Idee ein, den Mainbunker jenseits der Bahngleise im Knabenweg künftig als Jugendtreff zu nutzen. Der liegt aber aktuell nicht in Gemeindehand. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) rief die Bürger auf, dazu weitere Ideen einzubringen.

Kevin Zahn