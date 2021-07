Elsenfeld tastet Bäume im Naturwald nicht mehr an

Folgende Themen haben den Elsenfelder Rat außerdem beschäftigt:

Hoffeldstraße: Die Gemeinde lässt auf Wunsch der Anwohner auf beiden Seiten der Hoffeldstraße Gehwege errichten. Die Anwohner sprachen sich bei einer Abstimmung mit 35 von 45 Stimmen dafür aus. Der Gemeinderat schloss sich dem - bei Gegenstimmen von Rudolf Thorwart, Carmen Stripp (beide UBV) und Heribert Luxem (SPD/Grüne) - an. Im April hatte Ingenieurin Katja Stumpf von beidseitigen Gehwegen abgeraten. Das Trottoir würde so schmal werden, dass es zum Beispiel mit Kinderwagen schwer zu befahren sei. Rudolf Thorwart sagte nun: »Wir bauen Gehwege wie vor 50, 60 Jahren: Die sind beidseitig nicht richtig begehbar.« Es sei nicht zeitgemäß, was Bürger dem Rat empfehlen. Andreas Hohm (CSU) erwiderte: »Die Anwohner müssen tagtäglich damit leben: Dem Wunsch der Bürger stimmen wir deshalb zu.« Thomas Becker (UBV) sieht in einem baldigen Ausbau der Hoffeldstraße ein »falsches Signal an München, weil wir sagen, es geht auch ohne Strabs«. Die Staatsregierung hatte zuletzt die Strabs - also: Straßenausbaubeiträge - abgeschafft.Hochwasserlage: Wird nach den Sturzfluten im Westen Deutschlands der Hochwasserschutz in Elsenfeld wieder Thema? Das fragte Carmen Stripp (UBV). Bürgermeister Kai Hohmann antwortete: Er erkenne das Ergebnis des Bürgerentscheids weiter an.

Feldgeschworene: Willi Eichmann ist neuer Obmann der Feldgeschworenen in Rück. Sein Stellvertreter wird Albrecht Moro. Der langjährige Obmann Günther Pechtl hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Rathaus: Bürger müssen sich auf Arbeiten im Rathaus einstellen. Laut Bürgermeister Hohmann hat die Gemeinde jetzt Aufträge zur Erneuerung der Böden unter anderem im Bürgerbüro in Auftrag gegeben. Hinzu kommen neue Möbel sowie Tüncherarbeiten.

Bebauungspläne: Die Gemeinde plant eine Änderung im Bebauungsplan für die verlängerte Barbarastraße im Ortsteil Eichelsbach. Dort sollen im Bereich der ehemaligen Gaststätte Zum Hirschen vier Bauplätze geschaffen werden. Zudem beschloss der Rat eine Änderung des Bebauungsplans in der verlängerten Bayernstraße.