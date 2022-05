Elsenfeld hisst Regenbogen-Fahne vor Rathaus

Gemeinderat

Elsenfeld 10.05.2022 - 13:15 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Hissen der Regenbogenfahne hatte die UBV-Fraktion beantragt. Sie sieht darin ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz, aber auch allgemein für Frieden. Es sei ein Bekenntnis der Gemeinde zu einer offenen Gesellschaft wie schon beim Fest "Wir sind bunt" im Jahr 2018, als viele Menschen ein Zeichen gegen AfD-Rechtsaußen Björn Höcke setzten, der in Elsenfeld sprach. Am 17. Mai soll die Regenbogenfahne beim Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie auch ein Zeichen gegen Diskriminierung und Hass gegenüber Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Neigung ausdrücken. Thomas Becker (UBV) sagte: "Für viele ist das im Alltag kein Problem, aber für einige wenige ist die Fahne ein wichtiges Zeichen."

Andreas Hohm (CSU) argumentierte dagegen: "Das lebt man und dafür braucht man keine Flagge." Die CSU-Fraktion stimmte - mit Ausnahme des Bürgermeisters Kai Hohmann - gegen das Hissen der Regenbogenfahne; auch Meik Sulima (UBV) stimmte dagegen. Die Regenbogenfahne sei mit politischen Forderungen verbunden, "die vielleicht nicht jeder teilt", führte Hohm aus, ohne diese Forderungen konkret zu benennen. Zudem stelle sich die Frage, wo das Hissen der Fahnen dann aufhöre: Wollen im mulitkulturellen Elsenfeld nun viele Gruppen ihre Fahnen am Rathaus hissen lassen? Die CSU ist laut Hohm "zur Wahrung der verfassungsmäßigen Neutralität und um eine Debatte zu vermeiden" dagegen.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) begründete seine Stimme für das Hissen der Regenbogenfahne so: "Ich vergeb mir nix damit, eine solche Flagge an diesem Tag zu hissen." Er fügte an: "Ob das etwas bewirkt, darüber kann man streiten." Werner Billmaier (SPD/Grüne) befürwortete die Aktion vorbehaltlos, seine Fraktion schloss sich einstimmig an. Die Regenbogenfahne war jüngst auch Thema im Erlenbacher Stadtrat; dieser stimmte nach Bedenken über die politischen Forderungen der sogenannten LGBTQ-Bewegung mehrheitlich für ein Hissen an internationalen Friedenstagen - unter anderem am 16. Mai - und nicht am Tag gegen Homophobie, wie ursprünglich von der SPD beantragt.

Kevin Zahn