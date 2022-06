Elsenfelder Nachwuchs-Forscherinnen demnächst beim Bundeskanzler

Jetzt EU-weit im Wettbewerb

Elsenfeld Freitag, 03.06.2022 - 15:17 Uhr

"Phos­phor-Re­cy­c­ling durch Elek­tro­f­lo­ta­ti­on" - was es mit die­sem Zun­gen­b­re­cher auf sich hat, ha­ben Han­nah Am­r­hein (17), Le­na Fries (16) und Han­na Fries (16) kom­pe­tent und kur­z­wei­lig prä­sen­tiert bei ei­ner Fei­er­stun­de in der Au­la des Ju­li­us-Ech­ter-Gym­na­si­ums in El­sen­feld.