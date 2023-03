Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Elizabeth Ott führt den CSU-Ortsverband Schneeberg

Parteien: 35-Jährige Gemeinderätin folgt auf Kurt Repp

Schneeberg 14.03.2023 - 15:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Elizabeth Ott ist neue CSU-Ortsvorsitzende in Schneeberg. Foto: Erich Kuhn/CSU

Die 35-Jährige ist seit 2020 im Schneeberger Gemeinderat. Anlässlich des internationalen Frauentags erhielt Ott nach der Wahl eine Rose. Sie dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und blickte zuversichtlich auf die künftige Arbeit mit dem neugewählten Vorstand des Ortsverbands. Als Stellvertreter stehen der neuen Vorsitzenden ihr Vorgänger im Amt, Bürgermeister Kurt Repp, und Thomas Haas zur Seite. Schatzmeisterin Michaela Kuhn und Schriftführer Erich Kuhn wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Weiterer Vorstand

Weiterhin wurden in den Vorstand gewählt: Helga Blatz-Schmitt, Kerstin Gareus, Mathias Kiel, Marco Wunderlich, Erwin Schneider und Bertram Schäfer. Als Kassenprüfer wurden Burkhard Speth und Hubert Kuhn bestätigt. Als Delegierte des Ortsverbandes wurden in die Kreisvertreterversammlung gewählt: Elizabeth Ott, Kurt Repp, Mathias Kiel, Thomas Haas und Erich Kuhn.

Der bisherige Vorsitzende Kurt Repp berichtete über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Es hätten vier Informationsveranstaltungen des CSU-Ortsverbandes Schneeberg stattgefunden. Zweimal seien Ferienspiele mit großer Beteiligung organisiert worden: Die Kinder pflanzten zweimal 50 Bäume auf dem Beuchener Berg und versahen sie mit Namensschildern. An der CSU-Fahrt nach Bremen hätten 56 Personen teilgenommen.

Darüber hinaus veranstaltete der Ortsverband Schneeberg einen Informationsabend mit einem Energieberater im Dorfwiesenhaus. Kurt Repp erinnerte auch an die Wahlveranstaltung im Feuerwehrhaus mit dem Bundestagsabgeordneten Alexander Hofmann. Der Ortsverband nahm außerdem an verschiedenen Treffen im Amorbacher Raum teil und beteiligte sich an der Ausbildungsmesse.

Debatte um Energie

Bürgermeister Kurt Repp berichtete über den Neubezug der ehemaligen Raiffeisen-Volksbank durch die Kinderpsychologin Sabrina Groß und die Kindergartenproblematik. Er stellte die weitere Vorgehensweise bezüglich »erneuerbare Energie« zur Diskussion. Die Vorstellungen der Teilnehmer bezüglich Windkraft auf Schneeberger Gemarkung erstreckten sich von »auf jeden Fall prüfen« bis hin zu der Meinung »in unserer Gemarkung nicht«. Man sei sich im Klaren gewesen, dass auch hinsichtlich eines Solarparks oder eventueller Wasserkraft-Nutzung in den nächsten Jahren noch viel passieren müsse.

Weiterhin kamen die gewünschte Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde auf der B 47, Car-Sharing, das geplante Gesundheitszentrum Odenwald und die Verbesserung der Sicht in der Schulstraße zur Sprache.

bal