Elias Herbert (18) macht neun Monate Freiwilligendienst in Tansania

Von Faulbach nach Ostafrika

Faulbach 24.11.2021

Sitzt schon auf gepackten Koffern: Der 18-jährige Elias Herbert startet seinen neunmonatigen Auslandsaufenthalt beim Weltfreiwilligendienst in Tansania am 2. Dezember.

»Zurückkommen wird schwieriger als Weggehen«, lacht er beim Interview. Aber was treibt den jungen Schulabsolventen nach Afrika? Corona spielt eine große Rolle. Deswegen konnte er während seiner Zeit im Beruflichen Schulzentrum Wertheim kein Praktikum für seinen Zweig Gesundheit und Pflege machen, um sich zu entscheiden, welche Ausbildung er machen möchte. Seine Mutter brachte die Idee ins Spiel, ein Jahr als Freiwilliger im Ausland zu verbringen. Schließlich sind sie auf den Bund der Katholischen Jungend (BDKJ) in Würzburg gestoßen, der den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts, ein Programm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, anbietet.

Ukulele im Gepäck

Elias schwärmt von der Vorbereitung. Besonderheiten des Landes und Aufgaben als Freiwilliger standen auf dem Stundenplan, Mentoren haben ihn mit Informationen aus erster Hand versorgt, fünf Freiwillige aus dem Raum Würzburg sind es insgesamt. Die Packliste kam per E-Mail. Ergänzt hat er sie um seine Ukulele, um wenigstens einen Teil seiner Hobbys auch in der Ferne ausüben zu können.

Auf die offenen Menschen freut er sich und natürlich auf seinen Einsatzort: eine Benediktinerabtei mit Schule, Gesundheitszentrum und Landwirtschaft. Welche Aufgaben er genau hat, weiß er noch nicht. Anpacken kann er vor Ort sicher an vielen Stellen. Er wird auf dem Gelände leben, mitessen, ein Teil davon sein.

Zum 1. September hat er den Dienst bereits angetreten. »Ich bekomme ein Taschengeld im Monat und muss schon 20 Stunden die Woche arbeiten - unentgeltlich im sozialen Bereich.« Er startete im Wertheimer Krankenhaus und ist immer noch nachhaltig beeindruckt davon, »was die Mitarbeiter jeden Tag leisten«. »Ich möchte später auf jeden Fall im sozialen Bereich arbeiten« erzählt er mit strahlenden Augen.

Mit dem Schritt ins Ausland hat er auch gehadert, ein Angebot für eine Ausbildung in Deutschland hatte er schon in der Tasche. »Gerade, als es unsicher war, ob wir wegen der aktuellen Situation wirklich hindürfen, war die Entscheidung schwer«, erklärt er. Dass es in diesem Jahr keine große Rückholaktion geben wird, falls die Coronalage schwieriger wird, weiß er. »Ich probiers einfach« ist sein Motto.

Suaheli lernen

Wenn er nach Tansania kommt, wird er für zwei Wochen einen Sprachkurs machen und die Grundlagen der Verkehrssprache Suaheli lernen. Aber auch mit der zweiten Verkehrssprache Englisch wird er weiterkommen. Wenn er dann an seinen Einsatzort kommt, hat er sich klare Ziele gesetzt: »Ich gehe nicht dahin, um etwas zu verbessern. Ich möchte mehr mitnehmen als mitbringen und keine Belastung als Praktikant sein. Ich packe an, wo ich gebraucht werde.« Wenn er zurückkommt, wird es ihm vermutlich wie vielen seiner Vorgänger gehen: Er wird überwältigt sein von der Fülle in deutschen Supermärkten und er wird auf jeden Fall ein anderer sein als heute.

Wer Elias und seine Mitfreiwillige auf ihrem Weltfreiwilligendienst in Tansania begleiten möchte, wird auf ihrem Instagramaccount https://www.instagram.com/twende_tanzania auf dem Laufenden gehalten.

Lisa Rüd

Hintergrund: Weltfreiwilligendienst Der Weltfreiwilligendienst ist ein Angebot des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) an junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahre. Lernen im gegenseitigen Austausch und die Stärkung internationaler Partnerschaften stehen dabei laut Homepage (www.bdkj-wuerzburg.de/weltfreiwilligendienst/) im Mittelpunkt. Demnach setzt sich der BDKJ aus christlicher Überzeugung heraus für ein solidarisches Miteinander, Toleranz und Gerechtigkeit hier und weltweit ein. Der BDKJ in der Diözese Würzburg ist als Entsende- und Aufnahmeorganisation im Programm weltwärts vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anerkannt und wird daher aus öffentlichen Mitteln gefördert, heißt es auf der BDKJ-Internetseite weiter. Seit 2009 entsendet der BDKJ Freiwillige nach Bolivien, Brasilien, Tansania und Südafrika. Wer sich für einen Freiwilligendienst interessiert, findet weitere Infos unter www.wfd-wuerzburg.de. Bewerbungen für eine Ausreise im Sommer 2022 werden bis 6. Januar 2022 entgegengenommen.