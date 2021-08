Elektromobilität: Feuerwehren müssen sich auf Unfälle oder Brände von Elektrofahrzeugen einstellen

Grundsätzlich ist die Gefahr eines Brandes bei einem E-Fahrzeug nicht größer als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor, so Zengel. Wenn es jedoch bei einem elektrifizierten Auto zu einem Brand kommt und dabei die Akkuzelle beschädigt wird, kann dies chemische Reaktionen auslösen, welche das Ablöschen erschweren. Durch Reaktionen innerhalb der Lithium-Ionen-Akkus könne es immer wieder zum Aufflammen führen. Daher sei es geboten, in einem solchen Fall das gesamte Fahrzeug oder zumindest den Akku zu kühlen.

Ähnlich sei die Situation bei Verkehrsunfällen, wenn der Fahrzeugakku beschädigt wird. Insgesamt sei hier das Risiko jedoch überschaubar, da alle Fahrzeughersteller den Bereich um den Akku und die Hochvoltanlage mit großer Sicherheitstechnik ausstatten.

Das Recover-E-Bag kühlt

Sollte jedoch einmal der Fall eintreten, dass ein Elektrofahrzeug, insbesondere die Batterie, in Brand gerät und Reaktionen hervorruft, verfüge die Feuerwehr Elsenfeld mit dem Recover-E-Bag über ein einfaches Mittel das Fahrzeug und den Akku zu kühlen. Ausgelegt als reißfeste Plane mit speziellen Spanngurten und Hebevorrichtungen kann darin ein komplettes Fahrzeug eingepackt werden. Je nach Situation erfolgt vor Ort oder auf der Abstellfläche des Abschleppunternehmens die Kühlung des Akkus dadurch, dass das gesamte Paket mit Wasser geflutet wird.

Ein wesentliches Arbeitsmittel sind für die Feuerwehren fahrzeugspezifische Datenblätter, welche hersteller- und fahrzeugspezifische Informationen und Arbeitsanweisungen liefern.

Abschleppunternehmen benötigen eine spezielle Hochvoltschulung, damit diese Elektrofahrzeuge überhaupt abschleppen dürfen, sagt Pascal Wüst vom gleichnamigen Abschleppunternehmen in Klingenberg. Nach einem Verkehrsunfall sei das Abschleppen der E-Autos meist nicht aufwändiger als bei Verbrennungsfahrzeugen. Elektrofahrzeuge verfügten über einen Trennschalter, mit welchem das Auto stromlos gemacht werden kann.

Gefahr: Kurzschluss

Wurde jedoch bei einem Unfall die Hochvoltkomponente beschädigt, bestehe die Gefahr von Kurzschlüssen, welche zu einem Fahrzeugbrand führen können. Auch nach einem Fahrzeugbrand könne es durch die Hochvoltkomponente immer wieder zu Rückzündungen kommen. Es gebe zwar spezielle Container, in denen Elektrofahrzeuge in einem solchen Fall gekühlt werden können, diese würden jedoch derzeit noch die wenigsten Abschleppunternehmen vorhalten. »In einem solchen Fall würden wir uns mit einem Containerunternehmen kurzschließen, das Auto in einen wasserdichten Container verladen und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr fluten«, sagt Wüst.

Der Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen (VBA) weist nach der Unwetterkatastrophe im Ahrtal seine Mitglieder auf besondere Gefahren bei gefluteten Fahrzeugen hin. Durch das Aufschwimmen könnte es zu mechanischen Schäden am Unterboden kommen und die Umgebung mit einer Spannung von bis zu 900 Volt DC beaufschlagt sein. Ebenso könne durch das lange Untertauchen oder Druckverhalten Wasser in die Batterie eindringen und osmotische Effekte in den Zellen auslösen, welche zu einer thermischen Reaktion führen könnten.

Versicherung checken

Während Fahrzeug- und Fremdschäden durch Haftpflicht, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherungen und die Abschlepp- und Bergungskosten durch Schutzbriefe abgedeckt sind, ist es in vielen Fällen fraglich, wer beispielsweise die Sonderbehandlung bei einem Fahrzeugbrand in einem Wasserbad übernimmt. Adrian Elker vom Versicherungsmaklerbüro Leimeister rät den Haltern von Elektrofahrzeugen, beim Abschluss eines Versicherungsvertrages genau darauf zu achten, welche Leistungen bedingungsgemäß versichert sind.

