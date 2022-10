Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

El Mago Masin feiert »100 Jahre Liegestuhl«

Musikkabarett: Kochsmühle Obernburg gut besucht

Obernburg 23.10.2022 - 17:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Masin erzählt, was man so alles im Liege-stuhl erledigen kann. Foto: Sylvia Horlebein

Bevor es aber wirklich losgehen konnte, wollte er von seinen Gästen wissen, wo sie denn - auf einer Skala von eins bis zehn - so intellektuell stehen. Die Antworten gingen weit auseinander: zwischen minus fünf und 77 war alles dabei. Das musste der Musikkabarettist selbst überprüfen und stimmte gleich einen musikalischen Test an. Das Lied der Bundesländer mit ihren Hauptstädten zeigte deutlich, dass sich das Obernburger Publikum auch durch fiese Fallstricke bei den Reimen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Egal ob Wiesbaden oder Düsseldorf, die Obernburger waren fit und Masin stellte fest, dass er beim Programm wohl eine Schippe drauflegen muss.

Haltlose Vorurteile

Doch das war gar nicht so einfach, feiert er doch mit seinem Programm »100 Jahre Liegestuhl« ein Möbelstück, das selten für effektives und ertragsreiches Arbeiten steht. Dass das haltlose Vorurteile sind, machte er gleich zu Beginn klar. Schließlich habe er seine komplette Steuererklärung im Liegestuhl gemacht und 2015 sei jetzt wirklich fertig. Die gut besuchte Kochsmühle kam aus dem Lachen nicht mehr heraus, denn Masin erläuterte, was alles so gehe, wenn man dem Liegestuhl treu bleibt. Rasen mähen geht, schließlich hat er drei Rasenmäh-Roboter. Spülmaschine ausräumen geht auch und spart auch noch eine Menge Arbeit, da man einfach nur das untere Fach ausräumt. Fahrradreifen aufpumpen geht allerdings nicht, auch wenn das Publikum genau wusste, wie er es versucht hat.

Interaktion mit dem Publikum

Das Programm von Masin lebt von der Interaktion mit dem Publikum und das Publikum liebt es. Es wird gebellt, gegrölt, gesungen und überhaupt überall mitgemacht.

Es war ein gelungener Abend, an dem Masin zum Schluss noch einmal das Alphabet-Lied brachte. Voller Ehrfurcht blieb sein Blick dabei auf Katharina Rauschert von der Kochsmühle hängen. Konnte sie doch das Alphabet fehlerfrei vorwärts und rückwärts singen. Erst zum Schluss wurde ihm und allen anderen klar, warum das funktionierte: Rauschert kannte Masin schon und hatte zur Sicherheit einen Spickzettel mitgebracht. So endete der Abend mit rot gefärbten Wangen bei Rauschert und schallendem Gelächter bei allen anderen.

Sylvia Horlebein