Eklat in Großwallstadt: Zehn Gemeinderäte verlassen Sitzung

Vor­der­grün­dig war es nur ei­ne Pro­to­koll­fra­ge, doch die­se hat am Di­ens­tag in der Ge­mein­de­rats­sit­zung in Großwall­stadt zu ei­nem Eklat ge­führt. Nach nur zehn Mi­nu­ten ver­lie­ßen zehn Rats­mit­g­lie­der - sechs Freie Wäh­ler so­wie je­weils zwei So­zial­de­mo­k­ra­ten und Bür­ger für Großwall­stadt (BfG) - den Sit­zungs­saal. Da­mit es­ka­lier­te die seit Län­ge­rem schwe­len­de Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen Bür­ger­meis­ter Ep­pig und ei­nem gro­ßen Teil des 17-köp­fi­gen Rats­g­re­mi­ums.