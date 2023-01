Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eisernes Paar: Maria und Klaus Köhlich

Ehejubiläum: Seit65 Jahren verheiratet

Klingenberg a.Main 03.01.2023 - 18:34 Uhr 1 Min.

Maria und Klaus Köhlich sind seit 65 Jahren verheiratet. Foto: Pia Köhlich

Gemeinsam machten sie mit großer Leidenschaft und viel Fleiß das Hotel-Restaurant Paradeismühle, das die beiden im Jahr 1961 als alte Schneidmühle mit Ausflugslokal erworben hatten, zu dem, was es heute ist.

Heute führen die Töchter Pia und Bianca den renommierten Gastronomie-Betrieb in Röllfeld, wobei die Eltern weiterhin zur Seite stehen, wenn Rat erforderlich sind. Der Arbeit und dem ehrenamtlichen Engagement, die beider Leben prägte, hat inzwischen die Familie den ersten Rang abgelaufen. Die beiden haben drei Kinder, drei Enkel und ein Urenkelkind.

16 Jahre allein gekocht

Klaus Köhlich ist nach der Flucht mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder aus Breslau in Erlenbach aufgewachsen und hatte eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Maria stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mönchberg. Dort wohnte das Paar nach seiner Hochzeit vier Jahre lang, bis es in die Paradeismühle zog. »Anfangs hatten wir weder Wasser noch Strom, und wir hatten es sehr schwer«, berichtet Maria Köhlich, die 16 Jahre lang allein kochte und nur von einer Cousine aus Mönchberg dabei unterstützt wurde.

Nachdem klar war, dass die junge Frau den Restaurantbetrieb auf Dauer nicht alleine stemmen konnte, machte sich Klaus Köhlich mit einem Automatenhandel selbstständig und konnte so seine Zeit frei einteilen und seine Frau in der Paradeismühle unterstützen. Die Töchter Pia und Bianca haben das Leidenschaftsgen für den Restaurant- und Hotelbetrieb geerbt, während Sohn Peter einen anderen beruflichen Weg wählte.

Engagiert für Festspiele

Ehrenamtlich engagierte sich Klaus Köhlich 40 Jahre bei der Industrie- und Handelskammer, war Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Festspielvereins für die Clingenburg-Festspiele und des örtlichen Heimat- und Verkehrsverein. Klaus Köhlich ist 88 Jahre alt, seine Frau Maria hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ihren 85. Geburtstag feiern können.

