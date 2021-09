Eisenbacher schafft Rückkehr aus Kabul

Saß fünf Wochen fest

Sar­taj Shin­wa­ri vor dem Aschaffenburger Schloss. Während er fünf Wochen in Kabul festsaß, hatte er nur einen Wunsch: Er wollte nach Eisenbach zurück. Foto: Selfie

Am Freitag, 24. September, ist er um 6.40 Uhr in Frankfurt gelandet und wurde dort von seiner Pflegefamilie empfangen, wie Familie Knehrler der Redaktion mitteilt. Nervenaufreibende Wochen liegen hinter dem 21-Jährigen. Zunächst hatte er gehofft, auf eine der Maschinen zu kommen, mit denen die Bundeswehr deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte ausgeflogen hat. Sartaj Shinwari hatte für 16. August ein Rückflugticket. Am 15. August war der Flughafen Kabul für den zivilen Flugverkehr geschlossen worden.

Die dramatischen Bilder haben sich bei vielen eingebrannt. Auch viele Leser haben mitgefiebert, dass er das Land, aus dem er bereits 2015 geflüchtet ist, wieder heil verlassen kann. Die zurückliegenden sechs Wochen waren ein Auf und Ab. Pflegefamilie Knehrler aus Mönchberg hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass Sartaj einen Rückflug bekommt. Als jemand, der schon einmal von den Taliban geflohen war, war der junge Mann in Afghanistan in höchster Gefahr.

Schließlich gelang jetzt die Ausreise von Peshawar (Pakistan) über Bahrain zurück nach Frankfurt. Dank des Einsatzes von Gerhard Ermischer (Archäologisches Spessartprojekt) in seiner Funktion als Präsident der Konferenz der Nichtregierungsorganisationen beim Europarat, kam er auf eine entsprechende Flugliste.

Noch mal zum Nachlesen: So dramatisch war die Zeit in Kabul. (Damals hatten wir Sartajs Nachnamen nicht genannt, um ihn nicht zusätzlich zu gefährden.)

re