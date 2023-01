Eisenbacher Sängerbund feiert 150. Geburtstag

Obernburg 25.01.2023 - 13:50 Uhr 3 Min.

Der Männerchor des Sängerbundes 1813 Eisenbach, 50 Jahre nach der Vereinsgründung. Die Mitglieder des heutigen gemischten Chores Cantiamo. Foto: Fotostudio Anna Hornstein Die Mitglieder des heutigen gemischten Chores Cantiamo.

In der Chronik über die Geschichte des Sängerbunds heißt es: »Die Vereinsgründung des Sängerbund 1873 Eisenbach erfolgte zum "Zweck der Hebung des vierstimmigen Männergesangs, zur Bildung und Veredelung, zur Begeisterung zu allem Hohen, Wahren, Guten, Schönen und zu Singen der Lieder zum Lob und Preise des Allerhöchsten von seiner Allmacht und Schöpfungspracht«. Die Vereinsgründung fand am zweiten Weihnachtsfeiertag 1873 statt. Es war zunächst ein reiner Männerchor. Viele Feste, die Teilnahme an Festzügen, fleißig besuchte Chorproben und Auftritte sowie Besuche bei befreundeten Chören prägten die ersten Jahrzehnte.

Trinkhorn und Vereinsschirm

Im Jahr 1885 wurde ein Trinkhorn angeschafft, das heute noch existiert und bis vor wenigen Jahrzehnten in geselliger Runde reihum gereicht worden ist, damals mit Brunnenwasser, später dann mit Reben- oder Gerstensaft gefüllt. Ein Vereinsschirm mit erheblichem Durchmesser, der auch als »Sängerdach« bezeichnet wurde, gehörte ab 1887 ebenfalls zum Vereinsinventar. Er wurde 1976 restauriert und vor allem bei Festzügen als Schattenspender eingesetzt.

Eingeschränkt wurden die Aktivitäten durch zwei Weltkriege. Erstaunlich und heute kaum noch nachvollziehbar ist, dass 1925 die Aufnahme neuer Sänger wegen zu vielen Neuanmeldungen zumindest teilweise gestoppt werden musste. Ab 1949 etablierte sich in den Folgejahren aus der Idee eines Singspiels heraus das Sängerbund-Theater. Die Aufführungen durch das Laien-Ensemble fanden zunächst im Gasthaus Post, dann lange Jahre im Kronensaal und später in der Sport- und Kulturhalle statt. In den 1950er Jahren wurden sogar Elferratssitzungen in Eisenbach und Umgebung abgehalten.

1975 war der der langjährige und weit über die Grenzen des Landkreises bekannte Dirigent Gabriel Mann gestorben. Sein Sohn Günther übernahm die Leitung. Es wurde auch ein eigener Knabenchor gegründet. Die Blüte des Sängerbundes entfaltete sich in den 1980er Jahren, als rund 50 Männer gemeinsam schöne Lieder schmetterten. Der musikalische Höhepunkt war der Weinabend mit Gastchören und Solisten, der sich 25 Jahre lang großer Beliebtheit erfreute. Daran erinnert sich Michael Marquart, heute Mitglied im Vorstand, gern. Er war damals als junger Sänger zum Männerchor gekommen. Die Gründung des Frauenchores erfolgte im Jahr 1988. Die leider schon verstorbene Gabriele Schäfer, geborene Mann, war die Initiatorin und in der Folge zugleich die Leiterin des Ensembles. Später dirigierte ihre Nichte Christiane Markert beide Chöre. So waren Musik und Chorgesang über Jahrzehnte in Verantwortung der Familie Mann. Zwischendurch hatte Andrea Schäfer das Dirigat des Männerchores übernommen.

Gesang verbindet: Blanka Reppert, die zu Beginn der 1990er Jahre nach Eisenbach gezogen war und sich dem Frauenchor angeschlossen hatte, erinnert sich, wie sie als "Roigeplaggte" gleich gut aufgenommen wurde. Sie wirkte dann auch im Frauen-Sextett mit und singt heute noch im gemischten Chor, obwohl sie mittlerweile in Erlenbach wohnt. Viele ergreifende Momente und herzliche Begegnungen im Rahmen des internationalen Chorwettbewerbs sind bei ihr ebenfalls noch in guter Erinnerung.

Cantiamo seit 2013

Seit 2013 gibt es den gemischten Chor unter dem Label Cantiamo. Die letzten viel beachteten Auftritte gab es mit dem Gloria von Vivaldi zusammen mit dem Laudenbacher Chor Intakt im Jahr 2019. Dann kam die Corona-Pandemie, die alle weiteren Planungen platzen ließ. Während dieser Zeit verringerte sich auch beim Sängerbund die Zahl der Aktiven.

Michael Marquart sieht die Zukunft des Vereins darin, attraktive Angebote zu schaffen. So ist die Gründung eines jungen Chores in der Aufbauphase und ein Projektchor bietet die Möglichkeit, ohne Vereinsmitgliedschaft in der Gemeinschaft zu singen. »Viele wollen zwar singen, sich aber nicht binden«, sagt Marquart. Seit 2016 ist die ambitionierte Sybille Philippin Chorleiterin. Bei der Singstunde von damals stand das Gesellschaftliche im Vordergrund, wie Michael Marquart zu berichten weiß. Wer heute die Absicht hat, sich einem Chor anzuschließen, so die Meinung des Vorsitzenden, lege einen größeren Wert auf die Qualität beim Singen.

Die Chorproben finden derzeit im Clubraum der Sport-und-Kulturhalle in Eisenbach statt, immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr. Ansprechpartner für weitere Informationen sind Michael Marquart (Tel. 06022 681577) oder ?Sybille Philippin (Tel. 06021 4484727). E-Mail-Kontakt zum jungen Chor gibt es unter annabruhm00@gmail.com.

Ausführliche Informationen sind auf der Internetseite https://www.singen-in-eisenbach.de nachzulesen.

Hintergrund: Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr Liederabend »Über den Wolken« am Samstag, 28. Januar, 19.30 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle, der im Oktober 2022 Corona-bedingt abgesagt werden musste. Eine Kostümierung der Gäste als Bord- oder Bodenpersonal wird gerne gesehen. Der Eintritt ist kostenlos. Die bekannte A-Cappella-Band Viva Voce kommt am Samstag, 29. April, 19.30 Uhr mit ihrem neuesten Programm "Glücksbringer" nach Obernburg in die Stadthalle. Eintrittskarten gibt es online unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gleich zu Beginn des Jahres wurde das Chorprojekt »Misa a Buenos Aires« gestartet. Dazu sind aktuell externe Chorsänger willkommen. Es gibt drei Probetage und eine begrenzte Anzahl an weiteren Präsenztagen bei den regulären Chorproben. ?Aufführungstermine der »Misa Tango« mit Orchester sind am Sonntag, 22.Oktober, 17 Uhr in der Aschaffenburger Christuskirche sowie am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr in der Eisenbacher Pfarrkirche. ruw